PSOE reivindica la inversión en sanidad en C-LM frente a la gestión "negligente" de otras CCAA "que aplaude el PP"

CIUDAD REAL 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PSOE, Cristina López Zamora, ha reivindicado este domingo la inversión en sanidad pública y la apuesta por la detección precoz que lleva realizando el Gobierno de Castilla-La Mancha desde 2015 con Emiliano García-Page al frente, y ha criticado la actitud del PP regional "que está aplaudiendo la nefasta y negligente gestión de los cribados de Andalucía o poniendo de ejemplo la gestión de la sanidad en Madrid".

López Zamora, que ha acudido a la XXIX Quijote Maratón de Ciudad Real, ha trasladado palabras de fortaleza para quienes están padeciendo cáncer en la región, en el Día Mundial del Cáncer de Mama, ha recordado que, durante el Debate sobre el estado de la región, ha quedado claro que en esta tierra se invierte en sanidad, según ha trasladado el PSOE en nota de prensa.

"Frente a los recortes del PP, que no se sonrojaron en hablar de consultorios rurales cuando los cerraban, que no se sonrojaron en hablar de hospitales y sanidad, tenemos al presidente Emiliano García-Page anunciando ocho nuevas zonas de salud básica en la región. Eso es lo que hace el Partido Socialista", ha aseverado.

La diputada se ha referido a las inversiones en educación, asegurando que hay "más inversión en lo que realmente necesita la gente", porque "lejos quedaron esos tiempos de expedientes guardados en un cajón de dependencia, el tasazo de la vergüenza que puso Cospedal".

"Y ahora hay que hacerle una pregunta al PP: ¿Qué tienen ellos que ofrecer a esta región? ¿Lo que ya nos ofrecieron durante los cuatro años de su gobierno?", ha cuestionado.

La parlamentaria nacional ha criticado la actitud del PP regional. "Imaginamos que con los dados que está teniendo nuestra comunidad, sienten impotencia y la única arma política que ellos ven como salida, son insultos e incluso llegar a la manipulación de un vídeo de diez segundos para montar un bulo. Luego preguntará Núñez por qué se le llama Paco Bulos", ha sostenido.

Asimismo, ha reivindicado la apuesta por las empresas y los autónomos que está realizando el Gobierno regional, señalando el anuncio de 100 millones de euros de inversión y una Tarifa Plana para autónomos a coste cero.

"Tenemos toda la confianza empresarial, hemos pasado de cerrarse 1.400 empresas con Cospedal, a desde 2015 abrir 2.000 sociedades nuevas, y es que el PSOE ofrece seguridad, pone por delante la salud de las personas, y va a seguir gobernando para que esta tierra sea un sitio mejor para vivir", ha concluido.