PSOE reivindica a C-LM como "isla" de estabilidad con Page frente a los que "insultan y manipulan"

TOLEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general de los socialistas castellanomanchegos y eurodiputada, Cristina Maestre, ha reivindicado este sábado al PSOE como el partido de la región y a Castilla-La Mancha como una "isla" de estabilidad, consenso, certidumbre y de apuesta por los servicios públicos de la mano del Gobierno de Emiliano García-Page, frente "a los insultos, la manipulación de videos y las mentiras" del PP.

Maestre se ha pronunciado así en declaraciones a los periodistas durante la reunión en Toledo del Comité Regional del PSOE de Castilla-La Mancha que ha presidido el secretario general y presidente autonómico, Emiliano García-Page, con más de 300 asistentes, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Ha defendido el clima político que hay en Castilla-La Mancha no solo porque aquí gozamos de una mayoría de apoyo "abrumadora" en torno a la figura de Emiliano García-Page, sino porque aquí "gobernamos en un clima propio de concertación, de cercanía y, ante todo, de cumplimiento con los compromisos de la sociedad", ha trasladado.

"Hoy Castilla-La Mancha es una tierra en la que se construye en vez de destruir, y donde la política hace posible la realidad social de crecimiento que tiene la región, lejos de la situación sumamente complicada de otros tiempos", ha recordado, gracias al Gobierno del presidente Page que "cumple y tiene el termómetro puesto en la sociedad".

Y que cada vez invierte más en servicios sociales, "en una sanidad más fuerte, en una educación muy potente, y pone una dotación presupuestaria para garantizar que, toda la ciudadanía, con independencia de donde viva, tenga acceso a todos los servicios", ha sostenido.

"Somos los socialistas quienes más defendemos los intereses y los derechos de Castilla-La Mancha y, además, gracias a la gestión seria, rigurosa y muy centrada en la tierra, tenemos unos estándares de crecimiento envidiables a nivel nacional", ha subrayado.

Maestre ha trasladado el orgullo que produce saber que "vamos por el buen camino" y que así lo reconoce la gente y, por ello, ha destacado la campaña iniciada por los socialistas con motivo de los 10 años de Emiliano García-Page como presidente, que va a recorrer todas las comarcas y provincias de la región.

Del mismo modo, ha destacado la presentación de unos presupuestos para el próximo año que siguen siendo "los más ambiciosos" de toda España y que se centran precisamente en las personas.

Este gobierno, ha asegurado, también escucha a la oposición, a pesar de que esta no tenga proyecto político, "ni idea, ni concepción de lo que necesita Castilla-La Mancha", ha criticado.

Un PP que aspira a gobernar a todos los niveles, pero que se empeña en "hacer el ridículo en medio nacionales, con mensajes falsos o vídeos manipulados y diciendo auténticas barbaridades, incluso en contra de los propios intereses de Castilla-La Mancha", ha lamentado.

"Un PP, capitaneado por Paco Bulos, como aquí se le conoce y que lo único que hace es votar en contra de todo lo que interesa a Castilla-La Mancha", como ha hecho en el Congreso, votando "no a más dinero para hacer posible grandes proyectos en la región, y que siempre pone los palos en las ruedas al crecimiento".

Todo ello junto a un partido, Vox, que ha votado también en contra de las nuevas ayudas para los municipios afectados por la Dana del año pasado, entre ellos Letur y Mira, ha apuntado Maestre, quien ha considerado que "esto la gente de la región lo tiene que saber".

En este contexto, ha defendido "con humildad, pero también con determinación, que aquí estamos haciendo lo que nos corresponde", al margen del clima de popularización actual, y ha querido poner de manifiesto que el PSOE de Castilla-La Mancha es ejemplo de honradez".

"Nadie va a darnos lecciones", ha continuado, y a "aquellos que mienten continuamente habría que preguntarles si en su partido están pasando kilometraje y por tantos casos sensibles en los que todavía el PP no ha dado explicaciones", ha recordado.

A juicio de Maestre, "lo que tenemos que hacer la clase política en este país es lo que se está haciendo aquí, hacer un cordón sanitario a la corrupción, exhibir y defender honorabilidad y honradez", y ante la llamada del PP a "congregar o inspirar" manifestaciones, ha señalado que los 'populares' deberían hacer "autoexamen" y espantarse por lo que otros compañeros de su propio partido están haciendo", ha concluido.