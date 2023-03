PSOE reprocha a Núñez que "rompa la unidad" en torno al 8M y le acusa de hacer al PP de C-LM un partido "radical"

TOLEDO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, ha criticado que el presidente regional del PP, Paco Núñez, esté convirtiendo a su partido "en un partido radical y extremista", rompiendo la unanimidad en torno a la celebración del 8 de marzo en la región, al haber decidido no participar ahora tampoco en el acto institucional del Día de la Mujer, después de hacer lo mismo el pasado 25 de noviembre con el acto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Mora, en rueda de prensa en la sede del PSOE regional, ha reprochado a Núñez la actitud "radical" que ha tomado en los últimos meses, ya que, ha alegado, "también se salió del consenso e impidió" la aprobación de una declaración institucional conjunta de todos los grupos políticos en las Cortes regionales para condenar la violencia machista y "ha llegado incluso a negarse a participar en el acto institucional de homenaje de Castilla-La Mancha a la Constitución Española", ha añadido, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

El diputado socialista ha achacado esta forma de actuar del presidente regional del PP a su estrategia electoral y le ha criticado que rompa así la "tradicional unanimidad" que ha habido en la región respecto a la violencia machista y la defensa de la igualdad real entre hombres y mujeres.

"No le importan las mujeres, no le importa la igualdad, lo que le importa es enredar, construir bulos, convertir la política en miseria y la política no es miseria, la política es una actitud constructiva de la sociedad", ha subrayado el dirigente socialista.

En este sentido, Mora ha criticado que Núñez siga falseando la realidad económica de Castilla-La Mancha con datos como los que "se ha sacado del bolsillo" al hablar del paro femenino en la región, pues ha dado unos números "absolutamente falsos", dentro de "esa estrategia de los bulos a la que tan acostumbrado está el PP".

Así, ha dejado claro que el paro femenino en la Comunidad Autónoma, desde que García-Page es presidente, ha pasado del 33% al 18,5%, lo que supone una reducción del desempleo entre las mujeres de casi la mitad respecto al último año de Cospedal y el PP cuando gobernaron la región.

Un descenso que, ha añadido el diputado socialista, ha sido, además, de cinco puntos porcentuales por encima de la de todo el conjunto de España, por lo que "nos tenemos que sentir orgullosos de lo que ha hecho nuestro gobierno y la sociedad castellanomanchega", ha señalado.

Por el contrario, ha lamentado "lo que el PP ha aportado a estos hechos" porque niegan unos datos que son reales y, al mismo tiempo, lo hacen "cuando ellos fueron los que dejaron el paro femenino en las más altas cotas".

"Ahora que estamos en una época en la que parece que algunos se acuerdan de la igualdad entre hombres y mujeres, les digo que hay que acordarse todos los días, todos los días del año, hasta que la igualdad sea completa y real", ha afirmado Mora, quien ha pedido al presidente regional del PP que "no se juegue con las mujeres como moneda de cambio en una batalla política donde todos tenemos que estar unidos por la igualdad".

El parlamentario socialista ha afeado a Núñez que se dedique "a embarullarlo todo" haciendo política "como si fuese un juego de rol" y más aún ahora con la cercanía de las elecciones, después de haber pasado cuatro años de legislatura dedicándose "a no hacer nada", salvo crear "bulos" y mentiras.

BALANCE POSITIVO

Mientras tanto, ha contrastado Mora, el Gobierno regional ha trabajado cuatro años para mejorar situación económica y social de la región, una realidad que, ha añadido, le avalan datos importantes como los de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) que reflejan que Castilla-La Mancha ya ha superado este año su Producto Interior Bruto (PIB) en 1,8 puntos más respecto a los niveles previos a la pandemia.

Asimismo, ha destacado que según el Índice de Producción Industrial subió un 6,4% en cifras interanuales del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el crecimiento del empleo en el último mes de febrero a nivel regional, "a pesar de algunos agoreros" en el PP de Castilla-La Mancha.

"Eso es un balance positivo de un gobierno que trabaja y que no se dedica a lanzar bulos contra nada ni contra nadie. Ese es un balance positivo de quien se cree lo que está haciendo, dando estabilidad económica y social, pactando con empresarios y pactando con sindicatos para poder ofrecer a la ciudadanía acuerdos que repercutan en la vida cotidiana de todos", ha concluido Mora.