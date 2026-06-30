PSOE reta a Paco Núñez a aplicar en C-LM la fórmula propuesta por Feijóo y permitir que gobierne la lista más votada

El secretario de Formación del PSOE Sergio García Navas - PSOE

TOLEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, ha retado al presidente regional del PP, Paco Núñez, a "atreverse" a aplicar en la región la propuesta del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, para que gobierne la lista electoral más votada en las próximas elecciones.

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, ha preguntado a Núñez si "va a hacerle caso", y ha augurado que, de ser así, "el señor Núñez no solo no gobernaría la Junta, sino que tampoco gobernaría ninguna diputación ni ningún ayuntamiento de capital de provincia o de grandes ciudades como Talavera de la Reina", ha informado el PSOE en nota de prensa.

García-Navas ha señalado al PP que aún está "a tiempo" de modificar el Estatuto de Autonomía, vía enmienda, con esta propuesta de Núñez Feijóo, y ha cuestionado si sería "un aliciente" para Núñez.

"No es que ya su líder no tenga autonomía en Castilla-La Mancha, a la vista está, es que su partido tampoco la tiene para formar los gobiernos en Diputaciones, en grandes ciudades y dependen de forma más que evidente de Vox", ha lamentado.