PSOE de Talavera acusa a Gregorio de "disparar la deuda municipal" pidiendo un préstamo de más de 7 millones de euros

TOLEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que el alcalde, José Julián Gregorio, ha disparado la deuda municipal y está hipotecando el futuro de los talaveranos con la solicitud de un préstamo de más de siete millones de euros.

Así lo ha destacado el portavoz del Grupo Socialista, José Gutiérrez, quien ha afirmado que el Gobierno local está gobernando "a golpe de la tarjeta de crédito de todos los talaveranos" así como está poniendo en riesgo la estabilidad financiera del Ayuntamiento con la petición de dicho préstamo.

Por ello, desde el Grupo Socialista solicitarán en la próxima Comisión de Hacienda y Seguridad Ciudadana --que se convocará una vez finalizado el plazo de alegaciones al presupuesto-- la reducción del préstamo entorno a 3 millones de euros para aliviar la carga financiera y evitar hipotecar el futuro de la ciudad ya que, si bien Talavera necesita inversiones y mejoras en muchos aspectos, "éstas no pueden ser a costa de un endeudamiento desmedido que tendrán que pagar los ciudadanos durante años".

Para el Grupo Socialista, esta operación es "totalmente excesiva" y han advertido de que el Gobierno local aún está a tiempo de rectificar. "No puede ser que el Ayuntamiento vaya a un préstamo tan fuerte, es algo inédito", ha afirmado el portavoz, señalando que solo existe un precedente similar, el crédito de 9 millones de euros que se tuvo que solicitar por la sentencia de los planes de empleo con el anterior gobierno del Partido Popular en Talavera.

Los socialistas han señalado, mediante un comunicado, que este endeudamiento no solo perjudica las cuentas del Ayuntamiento, sino también al futuro de la ciudad puesto que "están comprometiendo a los próximos gobiernos, independientemente del color político que salga de las urnas en mayo de 2027".

En este sentido, también se han referido a los intereses a los que tendrá que hacer frente el Ayuntamiento en un futuro próximo, recordando que entre 2025 y 2026 --tal y como indican ambos presupuestos-- habrá que afrontar pagos que superan los 1,6 millones de euros, lo que es "una barbaridad política".

Todo esto se traduce, además, "en un incremento de los impuestos a los talaveranos y talaveranas de cara al futuro, y eso que ya a día de hoy nos están friendo a impuestos desde el Ayuntamiento".

Los socialistas también han advertido que con esta crecida del endeudamiento existe el riesgo de caer en inestabilidad presupuestaria, lo que podría derivar en la obligación de aprobar un plan económico-financiero o, incluso, en la intervención de las cuentas municipales por parte del Ministerio de Hacienda.