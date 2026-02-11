PSOE Talavera registra un escrito pidiendo información sobre inundaciones para ofrecerla con veracidad a los vecinos

José Gutiérrez en rueda de prensa. - PSOE TALAVERA

TOLEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha registrado un escrito con el único objetivo de ofrecer información veraz a los vecinos sobre las inundaciones en la ciudad, algo que "están reclamando" y que tienen derecho a conocer.

Tal y como ha afirmado el concejal socialista José Gutiérrez, considera el PSOE que la respuesta a estas cuestiones es necesaria para aclarar aspectos técnicos y de gestión relacionadas con esta situación.

Entre los datos solicitados se encuentran las maniobras realizadas en la presa de La Portiña desde el 23 de enero de 2026, la dirección técnica y responsables de dichas actuaciones, el estado y funcionamiento de los colectores de la ciudad, los medios humanos y materiales empleados por el Ayuntamiento y por la empresa concesionaria del agua, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Así como la fecha y contenido de las solicitudes de ayuda remitidas al Centro Grupo Municipal Socialista Ayuntamiento de Talavera de la Reina Operativo Regional de Emergencias (CORE) y a otras administraciones como la Diputación Provincial de Toledo, la UME o distintos ministerios.

"Este documento se registra con un único objetivo: ofrecer información veraz a los vecinos y vecinas que la están reclamando y que tienen derecho a conocerla", ha afirmado Gutiérrez.

El Grupo Municipal Socialista ha trasladado su solidaridad y empatía a los vecinos y vecinas afectados por las inundaciones en Talavera y ha agradecido el esfuerzo de todos los profesionales y voluntarios que trabajan para paliar las consecuencias de las mismas.

Desde el Grupo Socialista han destacado y agradecido la labor del personal técnico y de los servicios generales del Ayuntamiento, de los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, de los agentes medioambientales del Infocam de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como de Policía Local y Nacional, Protección Civil y Cruz Roja, cuya intervención está siendo clave para atender esta emergencia.

El concejal ha explicado que el Grupo Socialista ha guardado una semana de "rigurosos respeto institucional, como pensamos que debe ser", al tiempo que ha señalado que los concejales han estado colaborando directamente con la ciudadanía, ayudando a gestionar necesidades urgentes como el suministro de medicamentos o alimentos, así como el traslado de incidencias a distintas administraciones y organizaciones sociales.

Asimismo, ha indicado que el Grupo Socialista se ha puesto a disposición de lo que necesite el Gobierno local de forma reiterada durante la pasada semana.

Así, Gutiérrez ha destacado que la prioridad debe ser la atención a los afectados, ya que "son días para apoyar a los vecinos y vecinas y ayudar en todo lo posible, no para sacar rédito político".

Igualmente, ha insistido en que "no es momento de exigir responsabilidades, sino de responder a los vecinos afectados", quienes preguntan qué ha pasado "y están en su derecho de saberlo, porque no solo quieren conocer lo que ha pasado, sino también que no vuelva a ocurrir más esta situación".