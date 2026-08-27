PSOE Toledo denuncia el retraso en el inicio de la obras de construcción del nuevo cuartel de la Policía Local

Emplazamiento del cuartel proyectado. - PSOE TOLEDO

TOLEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo, Ana Abellán, ha denunciado este jueves el retraso en el inicio de las obras de construcción del futuro cuartel de la Policía Local de la capital castellanomanchega, previsto inicialmente para el primer cuatrimestre de 2026.

La edil del PSOE ha advertido que el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, "anunció que el cuartel sería una realidad en 2026, después prometió el inicio de las obras antes de mayo y hoy seguimos sin saber dónde está la licitación de las obras", según ha trasladado el PSOE por nota de prensa. Una cuestión que considera, no supone "un retraso, sino de un problema de credibilidad".

El Grupo Municipal Socialista ha reclamado al Ejecutivo local que explique en qué punto está el expediente y cuándo comenzarán realmente las obras.

"La Policía Local no necesita más anuncios ni calendarios que caducan. Necesita instalaciones dignas, planificación y un alcalde que cumpla su palabra. Para que Toledo funcione sobre ruedas, lo primero es cumplir los compromisos", ha declarado Abellán.

EL POLÍGONO VUELVE A ESPERAR

Por otra parte, la edil se ha referido las dependencias policiales acondicionadas en la Casa de la Cultura de Santa María de Benquerencia, concebidas para acercar la Policía Local al barrio más poblado de Toledo, apuntando que transcurrido el tiempo y devuelta la garantía de aquellas obras, el Polígono continúa sin una solución policial estable.

"Velázquez vuelve a olvidarse del Polígono. Había unas dependencias preparadas para acercar la Policía Local al barrio y tres años después lo único que tienen sus vecinos y vecinas es otra espera. El Polígono no puede seguir siendo el barrio de los proyectos que desaparecen", ha declarado.

Para Abellán, Toledo necesita "una política de seguridad seria y permanente, no parches, anuncios y soluciones provisionales". En este sentido, ha reclamado conocer tanto el calendario real del nuevo cuartel como el futuro de las dependencias policiales del Polígono.

"El problema ya no es que Velázquez incumpla una fecha. El problema es que sus anuncios empiezan a valer hasta que llega el momento de cumplirlos. Y cuando hablamos de seguridad, de la Policía Local y del barrio más poblado de Toledo, esa forma de gobernar resulta especialmente grave", ha concluido.