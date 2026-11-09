PSOE de Toledo pide la dimisión del edil de Deportes "por estafar a más de 3.200 personas en la Maratón Imperial"

El Viceportavoz Socialista, Pablo García, En Rueda De Prensa. - PSOE

TOLEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha exigido este lunes la dimisión inmediata del concejal de Deportes, Rubén Lozano, y ha reclamado al alcalde, Carlos Velázquez, que lo cese hoy mismo "si no presenta su renuncia por estafar a más de 3.200 personas en la Maratón Imperial de Toledo".

El viceportavoz socialista, Pablo García, ha denunciado que no se trata de una polémica puntual, "sino de un patrón de gestión marcado por la opacidad, la falta de transparencia, la autopromoción y el desprecio a los clubes deportivos, a la Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha y a los propios corredores", ha informado el PSOE en nota de prensa.

Para García, el último episodio, conocido la semana pasada en relación con la I Maratón Imperial de Toledo, "ha colmado el vaso de una trayectoria en la que se repiten las mismas formas de actuar: propaganda para autobombo, ausencia de explicaciones y falta de rendición de cuentas sobre el dinero público y los recursos destinados al deporte de la ciudad".

García ha recordado que la Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha "tuvo que pedir públicamente al Ayuntamiento que rectificara el reglamento de la prueba al detectar que se anunciaba un circuito homologado cuando, según ha advertido la propia Federación, la carrera no está homologada ni figura en el calendario oficial nacional".

"Esta circunstancia implica que los tiempos obtenidos no tendrán validez federativa ni servirán como marcas mínimas para los campeonatos nacionales, algo especialmente relevante para los corredores y corredoras que se han inscrito confiando en las condiciones anunciadas por la organización".

El viceportavoz socialista ha incidido en que la Federación asegura haber remitido al concejal de Deportes la documentación y los trámites necesarios para homologar la prueba en febrero y septiembre de 2026, "sin obtener respuesta en ninguna de las dos ocasiones siendo el coste estimado del procedimiento de homologación rondaba los 2.200 euros".

El socialista ha contrapuesto esa cantidad con los aproximadamente 9.000 euros que habría costado el acto de presentación de la carrera, celebrado en diciembre de 2025, y con los cerca de 160.000 euros que se prevé recaudar mediante las inscripciones.

También ha cuestionado "la falta de garantías y control sobre la organización de la prueba, adjudicada a una empresa privada, especialmente después de que el concejal anunciara que los posibles beneficios económicos se destinarían a los clubes deportivos colaboradores".

"Que lo ponga por escrito, que lo audite y que lo demuestre, todo lo demás es una estafa", ha apuntado García, quien ha advertido también de la incertidumbre generada entre los más de 3.200 participantes procedentes de 22 países, que han pagado su inscripción, reservado alojamiento y preparado durante meses una prueba que se les presentó como homologada.

Para el PSOE, lo ocurrido "no es un error administrativo, es una falta de respeto a los corredores, a la Federación regional y a la propia ciudad de Toledo", y ha añadido: "El deporte de Toledo es de los clubes, de los corredores y de las familias. No es de Rubén Lozano", ha concluido el viceportavoz socialista, quien ha reclamado una gestión deportiva que garantice transparencia, respeto a las entidades deportivas y rendición de cuentas.