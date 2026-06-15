PSOE Toledo pide a Velázquez y al PP que expliquen las fotografías de cargos 'populares' con Leire Díez

LFotografías en las que aparecen alcaldes y concejales del Partido Popular junto a Leire Díez. - PSOE

TOLEDO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha preguntado este lunes por qué el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Manuel Velasco, ha evitado dar explicaciones en su rueda de prensa sobre las numerosas fotografías en las que aparecen alcaldes y concejales del Partido Popular junto a Leire Díez, "mientras el PP de Toledo insiste en tratar de construir una falsa relación entre esta persona y la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón".

La portavoz socialista, Noelia de la Cruz, considera que el PP está utilizando una "regla de tres torticera" para intentar embarrar el debate político y manipular a la ciudadanía".

"Si el PP pretende relacionar a Milagros Tolón con Leire Díez por una visita en la que acompañaba al entonces director del Museo Postal y Telegráfico, Modesto Fraguas, y al director de Activos, Edelmiro Castro, tendrá que explicar entonces qué hacían alcaldes y concejales del Partido Popular fotografiándose y recibiendo a Leire Díez en distintos municipios de España", ha afirmado.

Noelia de la Cruz ha explicado que existen imágenes públicas de responsables del PP, algunos todavía al frente o con responsabilidades en administraciones públicas, en ciudades como Nájera, Burgos, Algeciras o Valencia, donde Leire Díez fue recibida en visitas institucionales como la máxima autoridad.

"Siguiendo exactamente el mismo razonamiento absurdo que está utilizando el PP de Toledo, esos alcaldes tendrán que explicar qué asuntos turbios pactaron con ella", ha añadido.

Para el PSOE, lo único que busca el alcalde y el PP "es embarrar, insultar, mentir y confundir a los toledanos y toledanas para tapar su nefasta gestión en la ciudad". "En tres años de gobierno solo acumulan oportunidades perdidas para Toledo e inauguraciones de proyectos socialistas y por eso necesitan fabricar polémicas para desviar la atención de su incapacidad, falta de trabajo y cero compromiso con la ciudad de Toledo porque ya lo dijo el alcalde, Toledo no es su prioridad".

Desde el Grupo Municipal Socialista recuerdan que esta campaña demuestra cuál ha sido la verdadera prioridad del alcalde durante estos tres años. "Ahora dicen preocuparse por el Museo Postal únicamente para intentar ensuciar la imagen de Milagros Tolón. Sin embargo, en todo este tiempo no han movido un solo dedo para impulsar su apertura ni para interesarse por el estado del proyecto como haría cualquier alcalde de otra ciudad u otro pueblo de España".

La portavoz socialista advierte además de que la actitud del Gobierno de Carlos Velázquez vuelve a poner en riesgo un proyecto estratégico para la ciudad. "Ya ocurrió con el AVE y con el nuevo cuartel de la Guardia Civil. Ahora el alcalde vuelve a jugar con el futuro del Museo Postal y Telegráfico de España, un equipamiento que permitirá diversificar la oferta turística de Toledo mediante un nuevo itinerario por la calle de la Plata y seguir ampliando el patrimonio cultural de la ciudad".

Del mismo modo, el PSOE exige al Partido Popular que abandone la mentira también en lo que respecta a la votación en el pleno del Ayuntamiento de Toledo sobre el Museo Postal, ya que afirma que presentó una enmienda transaccional para poder apoyar la apertura inmediata del Museo Postal junto con el arreglo de los baches del Casco Histórico y la finalización de las obras de la plaza Juan de Mariana de manera simultánea. Propuesta a la que se opuso el PP y VOX.

Por último, preguntan al alcalde qué pasa con el sobre coste de casi 250.000 euros de las obras del campo de fútbol Carlos III. "¿Por el mismo razonamiento absurdo, cuando va a salir Velázquez a explicarlo más allá de echar la culpa a otros como siempre?", ha concluido.