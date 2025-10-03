El PSOE toma el mando de Tobarra con ayuda de la Plataforma Ciudadana y desbanca al PP en una moción de censura

TOBARRA (ALBACETE), 3 (EUROPA PRESS)

Estefanía Escribano, del PSOE, se ha convertido este viernes en la nueva alcaldesa del municipio albaceteño de Tobarra después de que su partido consiguiera los apoyos de la Plataforma Ciudadana de Tobarra (PCdT) en una moción de censura aprobada este viernes para desbancar del cargo a Manuela Garrido, del Partido Popular.

El voto a favor de la moción de los cuatro concejales socialistas y los tres concejales de PCdT han superado a los cinco votos en contra de los populares y de la concejal de Vox. Tras la moción, Escribano ha jurado su cargo y ha asumido su papel como primera edil del municipio de 7.947 habitantes, el séptimo mayor en población de la provincia de Albacete.

Las dos formaciones políticas han votado a favor de la moción en una sesión extraordinaria cargada de tensión y reproches ante un salón de plenos abarrotado de políticos provinciales, medios de comunicación y vecinos que han acudido a ser testigos del cambio de Gobierno.

Tanto el PSOE como PCdT habían firmado previamente un pacto de Gobierno conjunto hasta 2027 para regir el Consistorio ahora al mando de Escribano. El acuerdo incluye 23 medidas centradas en empleo y economía, infraestructuras y servicios, sostenibilidad e igualdad, cultura y patrimonio, distribuyendo las áreas de gestión entre los dos partidos.

Escribano, durante su intervención en el pleno previa a la votación, ha justificado la moción como "una decisión necesaria" tomada "no por ambición ni por intereses partidistas" si no debido a que "Tobarra no puede seguir anclada en una parálisis".

Los dos grupos alineados han criticado el "retroceso evidente" del municipio bajo los dos últimos años del mandato popular, al que el concejal de PCdT, Sergio Villena ha descrito como "sin iniciativa, capacidad de gestión y desinteresados de los problemas reales de la gente".

Entre algunos de los puntos que han justificado la moción, se ha destacado la falta de ejecución de cinco Planes de Obras y Servicios de la Diputación, que ascienden al medio millón de euros o la pérdida de subvenciones para el Consistorio en sectores como vehículos municipales, climatización de colegios, archivo municipal o Protección Civil, además del estado de parálisis de la construcción de la depuradora de aguas.

ALCALDESA SALIENTE

La alcaldesa saliente, Manuela Garrido, ha justificado los retrasos de su gestión debido a "los 30 años de abandono del Ayuntamiento" que se encontró al llegar, que incluían "contratos extintos con empresas que se seguían pagando, instalaciones sin renovar desde los años setenta o un litigio con la Confederación Hidrográfica del Segura" que han señalado que "ahora se podrá solucionar", debido a las simpatías entre el nuevo Consistorio socialista y el Gobierno regional.

Garrido se ha despedido de su cargo "con la cabeza bien alta" recordando que su legislatura ha sacado iniciativas como la gratuidad de la escuela infantil, la inclusión en la red de teatros de Castilla-La Mancha o la creación del grupo de voluntarios de Protección Civil. Unas iniciativas a las que el portavoz de PCdT ha acusado de "ponerse de medalla" y asumir como propias cuando las había liderado su partido durante el primer año en el que compartieron gobierno.

La nueva alcaldesa ha concluido la sesión asegurando que "va a comenzar una nueva etapa con mucha ilusión y aciertos para el pueblo de Tobarra".