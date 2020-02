PSOE se une a la petición de Junta C-LM de reclamar una auditoría

TOLEDO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha se ha unido a la petición del Gobierno autonómico de reclamar una auditoría para conocer los gastos generados con motivo del proyecto de construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) y a quién han ido a parar dichos gastos.

"No venimos a atacar, venimos a pedir explicaciones que también es nuestra responsabilidad como dirigentes políticos", ha sentenciado la eurodiputada y portavoz del PSOE en Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, en rueda de prensa en Toledo.

Dicho esto, ha pedido a los dirigentes del PP, que "lejos de desviar la atención" que es "lo más común que suelen hacer", den explicaciones de los en torno a 90 millones de euros "de todos los españoles que se han gastado en un basurero que no va salir adelante porque no es operativo y porque no lo queremos en nuestra tierra".

"Sería bueno saber a dónde ha ido a parar ese dinero", ha planteado la dirigente socialista. "Es pernicioso que se haya malgastado ese dinero innecesariamente sabiendo que el ATC no tenía capacidad de prosperar", ha denunciado.

Un "basurero nuclear" que, según ha lamentado, "por narices impuso Cospedal en el breve tiempo en el que estuvo gobernando". "Cospedal lo que hizo fue traer un basurero que nadie quería y no solo lo impuso obviando e ignorando lo que decía la sociedad castellanomanchega, sino que además lo puso en el sitio que a ella le dio la gana a pesar de que había informes en contra".

"Ella cogió esos informes, los guardó en un cajón y puso en marcha toda la maquinaria para que se procediera a la instalación", ha dicho.