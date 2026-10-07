PSOE ve "lógico" que Gobierno C-LM solicite aplazar el Debate del Estado de la Región "para que no haya interferencias"

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TOLEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha señalado que la petición de aplazamiento del debate del Estado de la Región, programado inicialmente para los días 14 y 15 de octubre, por parte del Gobierno regional al mes de diciembre, "es lo lógico" ante la convocatoria de Elecciones Generales.

El secretario de Acción Electoral del PSOE en la región, Miguel Zamora, ha señalado este miércoles, ante preguntas de los medios, que postegar dicha cita es necesario para que "los temas regionales puedan debatirse" sin interferencias y "se haga en un contexto propio".

Zamora ha señalado que, ante la posibilidad de que el aplazamiento "genere ciertas suspicacias", existen precedentes en comunidades autónomas vecinas como el caso de "Castilla y León en la convocatoria de elecciones generales del pasado 2023".