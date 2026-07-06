PSOE ve a Núñez "rezando" todo el verano a "San Tellado" para ser el candidato del PP en Castilla-La Mancha

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy. - PSOE

TOLEDO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha afirmado que ve al presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, "rezando" todo el verano a "San Tellado" --en referencia al secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado--, para ser el candidato del PP en Castilla-La Mancha.

Así ha reaccionado el presidente del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, después de conocerse que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha fijado en su agenda la fecha del 18 de julio para proclamar a los candidatos a las alcaldías de capitales de provincia, mientras que dejará para la vuelta del verano los candidatos a la Presidencia de las comunidades autónomas que tienen comicios en mayo de 2027.

Después de que Feijóo haya activado ya el modo electoral, los socialistas de Castilla-La Mancha se preguntan si Paco Núñez va a ser el candidato por el Partido Popular en Castilla-La Mancha.

"Tenemos la sensación de que se va a pasar todo el verano rezando a San Tellado, que finalmente es quien decide quién se presenta en Castilla-La Mancha y todo lo que tiene que ver con Castilla-La Mancha".

Ya que, según ha dicho el dirigente socialista, "el Partido Popular en Castilla-La Mancha es un Partido Popular intervenido, sin autonomía y que, por lo tanto, es Génova quien decide quién son los candidatos".

"Y a pesar de que Paco Núñez es el peor candidato posible para Castilla-La Mancha, tenemos la sensación de que será Tellado quien decida que Paco Núñez vuelva a ser el candidato si no cambia de opinión --ha subrayado Godoy-- como ha pasado en cada una de las cuestiones importantes que han afectado a Castilla-La Mancha", en relación al agua, el Estatuto y la financiación autonómica.

De otro lado, y a preguntas de los medios, el dirigente socialista ha apuntado que si Paco Núñez "tiene tan claro que va a ganar las elecciones" y el Partido Popular de Castilla-La Mancha tiene tan claro que va a ganar las elecciones, primero, ha manifestado, "aceptaría la propuesta de Feijóo de que gobernase la lista más votada", y segundo, "no habría ninguna duda de que Paco Núñez va a ser el candidato en Castilla-La Mancha". "Y las dudas, más que por parte del Partido Socialista, vienen por parte del Partido Popular".

INFOCAM Y FÓRMULA PAGE

En otro orden de cosas, el dirigente socialista ha aprovechado su comparecencia ante los medios de comunicación para poner en valor el Plan de Prevención de Incendios de Castilla-La Mancha y dar las gracias a todos los profesionales que participan en los equipos de extinción de incendios.

"Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas más preparadas, tenemos más recursos que nunca, hay 248 medios operativos, 220 medios terrestres, más de 2.700 profesionales y 114 puntos de vigilancia. Y, además, hacemos un esfuerzo enorme en prevención en invierno", ha puesto de manifiesto.

También ha querido destacar lo que ha venido a denominar "la fórmula Page": la fórmula del diálogo, del acuerdo, del pacto con los agentes sociales, que, según ha abundado, "permite bajar la presión fiscal y que permite que tengamos el paro más bajo desde el 2008".