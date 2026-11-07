PSOE vuelve a exigir explicaciones a Núñez por arropar al alcalde de Puertollano, "imputado por presunto acoso laboral"

El presidente del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy - PSOE

CUENCA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha vuelto a exigir "explicaciones" al presidente regional del PP, Paco Núñez, por "arropar y validar" al alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, imputado por un presunto delito de acoso continuo a una funcionaria del ayuntamiento que preside.

Así se ha pronunciado el presidente del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, en unas declaraciones a los medios previas a la celebración de un encuentro comarcal del PSOE en el municipio conquense de El Provencio.

El dirigente socialista ha denunciado el cierre de filas del líder regional del PP con un cargo público "investigado por acoso", evidenciando que su reciente renuncia a ir en las listas al Congreso de los Diputados "ha sido forzada por la dirección nacional del PP en Génova".

En este sentido, Godoy ha subrayado el evidente contraste entre la decisión de la dirección nacional y la actitud de la dirección autonómica del PP de Núñez en Castilla-La Mancha, pues "lejos de denostarlo, como ha hecho el PP nacional, como ha hecho Génova quitándolo de las candidaturas al Congreso, el PP de Castilla-La Mancha con Paco Núñez, lo que ha hecho es hacer un gran acto en Puertollano para arropar al alcalde", ha reprochado.

Para el presidente del grupo socialista, este tipo de demostraciones públicas organizadas por Núñez buscan "blanquear" al regidor y "validar la actuación a pesar de estar imputado por acoso".

Ante esta "grave" situación, Godoy ha concluido poniendo de relieve que esta forma de proceder y de proteger a cargos investigados marca de forma nítida "la diferencia de comportamiento que tiene el Partido Popular de Castilla-La Mancha y el PSOE de Castilla-La Mancha".