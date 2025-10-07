Publicada la convocatoria de ayudas a entidades y particulares del entorno de Cabañeros y Las Tablas de Daimiel

TOLEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado este martes, 7 de octubre, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) la nueva convocatoria de subvenciones, para pequeñas y medianas empresas, particulares, asociaciones de municipios y las entidades sin ánimo de lucro radicadas en el área de influencia socioeconómica de los dos parques nacionales, Cabañeros y Las Tablas de Daimiel, por un montante de 226.000 euros.

Según ha explicado la consejera, Mercedes Gómez, "estas ayudas, que se convocan en régimen de concurrencia competitiva, tienen como finalidad mejorar el nivel y la calidad de vida de la población del área de influencia socioeconómica de ambos parques nacionales ubicados en Castilla-La Mancha, de forma compatible con la conservación ambiental y considerando los dos grandes espacios protegidos como un activo importante de desarrollo económico local".

Los porcentajes de distribución de fondos para cada uno de los parques nacionales de Castilla-La Mancha fueron establecidos en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada en febrero de 2025, como ha recordado la consejera, con un montante global para la región de 380.131 euros, tal como ha informado la propia Junta por nota de prensa.

De ese montante, el 70 por ciento corresponde a esta convocatoria repartidas entre empresas, particulares y entidades sin ánimo de lucro, y el 30 por ciento a la de ayuntamientos que salió hacer unos días con un montante de 114.030 euros.

Actuaciones subvencionables Así, serán subvencionables las actuaciones tendentes a mejorar las infraestructuras que conserven el patrimonio natural y ayuden a la conservación de los hábitats; e iniciativas orientadas a la eliminación de cualquier tipo de impacto sobre los valores naturales.

También aquellas dirigidas a conservar el patrimonio arquitectónico de la zona o que garanticen las tradiciones culturales de estos pueblos relacionadas con los parques nacionales.

Asimismo, se incluyen ayudas destinadas exclusivamente a la puesta en marcha de actividades económicas relacionadas con los parques nacionales, en particular con la prestación de servicios de atención a visitantes y la comercialización de productos artesanales, así como las iniciativas orientadas a la divulgación de los valores e importancia de los parques nacionales entre amplios sectores de la sociedad local.

Además, serán subvencionables actividades dedicadas a la formación de la población local en tareas relacionadas con la gestión y conservación de los valores naturales y culturales que justificaron su declaración o con el uso sostenible de los recursos naturales renovables y para las personas adscritas a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) de cualquiera de los dos parques en Castilla-La Mancha.

La cuantía máxima de las subvenciones por solicitud será de 30.000 euros para entidades empresariales, En concreto, además, serán 20.000 euros para personas físicas, instituciones sin fines de lucro y agrupaciones de personas propietarias y el resto.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la presente convocatoria. Se dirigirán a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.