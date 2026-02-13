La Puebla de Montalbán pide apoyo de grupos tras rechazarse acuerdo para que Festival Celestina sea de Interés Nacional

Archivo - Festival de la Celestina que celebra La Puebla de Montalbán. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán ha rechazado "por tercera vez" el acuerdo necesario para iniciar la tramitación de la Declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional del Festival Celestina, "tras el voto en contra de los grupos municipales del PSOE y Vox".

La propuesta solo ha contado con el respaldo del Grupo Municipal Popular, por lo que no se ha alcanzado acuerdo plenario, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El concejal de Cultura, David Martín, ha vuelto a pedir públicamente el apoyo de todos los grupos políticos para poner en valor la cultura, el patrimonio y la historia del municipio.

"La declaración de Interés Turístico Nacional es un reconocimiento a los más de 150 voluntarios del Festival y a todo el pueblo, porque son ellos quienes mantienen vivo el Festival Celestina", ha señalado.

Este acuerdo es un requisito imprescindible para poder remitir al Ministerio de Industria y Turismo el expediente completo de solicitud de la declaración, un reconocimiento que permitiría seguir avanzando en la promoción cultural, turística y económica del municipio.

Otro de los documentos que falta --solicitado desde el año pasado-- es el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. "El Gobierno regional tampoco facilita este documento, otro de los requisitos imprescindibles", ha informado el Consistorio.

"PÉRDIDA DE SUBVENCIONES"

La alcaldesa, Soledad de Frutos, ha advertido de que la falta de aprobación de este trámite está provocando que La Puebla de Montalbán esté perdiendo subvenciones y oportunidades de financiación, tanto a nivel estatal como regional.

De Frutos se ha mostrado sorprendida y decepcionada por la negativa de los grupos políticos a respaldar esta iniciativa. Ha vuelto a recordar que "este acuerdo de pleno es un requisito más, dentro del expediente, que solicita el Ministerio, y los grupos políticos no tienen capacidad de fiscalización y de decidir sobre la documentación".

Y ha querido poner de manifiesto su malestar: "Qué pena que en La Puebla no seamos capaces de ponernos de acuerdo y remar todos en la misma dirección como pasa en otros pueblos como Mora o Camuñas, que ya tienen su fiesta de Interés Turístico Nacional".

La alcaldesa ha agradecido a Vox su ofrecimiento para dialogar y conocer en profundidad los beneficios que esta declaración supondría para el municipio.

"La Declaración de Interés Turístico Nacional no es un proyecto de un partido, es una oportunidad para todo el pueblo y para quienes, año tras año, hacen posible el Festival Celestina con su esfuerzo y compromiso", ha afirmado.

La Declaración de Interés Turístico Nacional suma puntos y es clave para acceder a ayudas que fomentan no solo la cultura, sino también el turismo, la hostelería y el comercio local, ha señalado la primer edil.

Además, "si el acuerdo de pleno se bloquea se pueden perder los impactos que se han conseguido en los últimos tres años en medios de comunicación a nivel nacional y eso haría que el Ministerio no apruebe la declaración".

EL FESTIVAL

El Festival Celestina-La España de Rojas, que se celebrará del 21 al 30 de agosto de 2026, es una de las citas culturales más consolidadas de Castilla-La Mancha.

Cada año, el municipio se transforma en un gran escenario al aire libre con representaciones teatrales, conciertos, exposiciones, conferencias, mercados tradicionales y actividades paralelas que llenan cuevas, patios, calles y la Plaza Mayor.

El festival, ya declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, atrae a miles de visitantes y genera un impacto directo en la economía local, especialmente en la hostelería, el comercio y el sector turístico.

Además, pone en valor la figura universal de Fernando de Rojas, autor de La Celestina y natural de La Puebla de Montalbán.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que este reconocimiento reforzaría la proyección nacional del festival y del municipio, especialmente en un momento clave tras la reciente incorporación de La Puebla de Montalbán a la Red de Pueblos Mágicos de España, y se reitera la voluntad de seguir trabajando para lograr un consenso que beneficie al conjunto de los vecinos.