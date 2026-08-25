Pueblos de Ciudad Real recibirán una inversión de 23,6 millones, que se aprobará en pleno el 4 de septiembre

Rueda de prensa de Rocío Zarco. - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco, ha dado cuenta de una nueva inyección económica de más de 23,6 millones de euros que llegará a los municipios de la provincia y que permitirá seguir incrementando una capacidad inversora que, según ha destacado, "alcanzará cifras históricas tanto en el ejercicio 2026 como en el conjunto del actual mandato".

Zarco, que ha comparecido en rueda de prensa acompañada por el vicepresidente cuarto de la institución provincial, Adrián Fernández, ha explicado que el Equipo de Gobierno llevará al Pleno ordinario del próximo 4 de septiembre una nueva modificación de crédito por importe de más de 23,6 millones de euros, recursos que se destinarán a inversiones municipales, financiación de gasto corriente, subvenciones nominativas para actuaciones directas de los ayuntamientos y a una intervención en la red provincial de carreteras.

Una nueva movilización de recursos que, como ha recordado, se enmarca en el objetivo anunciado recientemente por el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, "de superar los 100 millones de euros transferidos a los ayuntamientos de la provincia al cierre de 2026".

"Podemos afirmar, con hechos y con datos en la mano, que nos encontramos ante la legislatura de la inversión histórica en la provincia de Ciudad Real", ha asegurado Zarco, quien ha remarcado que el compromiso del Gobierno de Valverde con el municipalismo "no es solo una declaración de intenciones", sino que se materializa "en presupuestos reales, en una gestión eficaz y, sobre todo, en recursos directos para nuestros pueblos", tal y como ha informado la Diputación en nota de prensa.

La principal partida de la modificación de crédito permitirá poner en marcha un nuevo Plan de Obras dotado con 10 millones de euros, que se sumará al Plan de Obras ordinario, presupuestado con 20 millones, y al Plan Extraordinario de Obras, que cuenta con otros 15 millones de euros.

De esta forma, la Diputación habrá movilizado durante 2026 un total de 45 millones de euros exclusivamente para planes de obras destinados a todos los municipios de la provincia, con el objetivo de que los ayuntamientos puedan mejorar las infraestructuras existentes, acometer otras nuevas y, en definitiva, disponer de mejores recursos para prestar servicios de calidad a sus vecinos y vecinas.

CAPACIDAD DE DECISIÓN DE LOS MUNICIPIOS

Por otro lado, ha incidido en que son los propios municipios los que mejor conocen sus necesidades y prioridades, de ahí la voluntad del Gobierno provincial de poner los recursos económicos a su disposición para que puedan decidir dónde resulta más necesario invertirlos.

La modificación incorpora, asimismo, un nuevo Plan de Gasto Corriente de 5 millones de euros, que se añadirá a los 10 millones ya contemplados en el plan ordinario. En consecuencia, la cantidad destinada este año por la Diputación a contribuir a la financiación del gasto corriente municipal alcanzará los 15 millones de euros.

Zarco ha explicado que esta línea adquiere especial importancia ante el incremento que están experimentando los gastos estructurales de los consistorios, entre ellos los relacionados con los suministros eléctricos, los combustibles o el personal. Se pretende -ha añadido- aliviar esas cargas para que las administraciones locales puedan mantener y mejorar los servicios que prestan diariamente a la ciudadanía.

A estas cantidades se añade un incremento de 7,9 millones de euros en la partida destinada a inversiones directas de los ayuntamientos. Sumados a los 2,6 millones consignados inicialmente, esta línea de gestión alcanzará durante 2026 los 10,5 millones de euros. Estas actuaciones se articularán mediante subvenciones nominativas a los municipios para financiar inversiones concretas, según ha precisado Zarco durante su comparecencia.

Finalmente, la modificación de crédito contempla 766.000 euros para mejorar el drenaje de la carretera provincial CR-1225, en Tomelloso, actuación que requerirá la tramitación del correspondiente procedimiento de licitación.

"Con esta nueva inyección económica sumamos un esfuerzo inversor sin precedentes", ha afirmado Zarco, quien ha defendido la "absoluta convicción" del Gobierno de la Diputación de que los ayuntamientos constituyen "la primera línea de atención a la ciudadanía" y son, al mismo tiempo, "el motor que mueve nuestra economía local".

En este sentido, ha contrapuesto la política inversora desarrollada durante el actual mandato con otras etapas y ha asegurado que el Ejecutivo provincial que preside Miguel Ángel Valverde responde a las necesidades de los municipios "con solidez financiera, con rigor presupuestario y con una apuesta decidida por la igualdad de oportunidades, vivas donde vivas", además de contribuir mediante estas políticas a afrontar el reto demográfico en el territorio provincial.

"Creemos que es esencial que los fondos estén en manos de los ciudadanos y esta es la manera que tiene este Equipo de Gobierno de ponerlos a disposición de todos los ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real", ha señalado.

APROBACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR

Preguntada por el procedimiento de distribución de los nuevos recursos, Zarco ha explicado que la modificación de crédito será sometida a aprobación en el Pleno ordinario del próximo 4 de septiembre y que, una vez entre en vigor tras cumplirse los plazos legalmente establecidos, se pondrán en marcha las correspondientes convocatorias.

Tanto el nuevo Plan de Obras como el Plan de Gasto Corriente se distribuirán mediante convocatorias de concurrencia competitiva, con asignaciones para los ayuntamientos establecidas conforme a "criterios totalmente objetivos" y teniendo especialmente en cuenta el factor de ruralidad "introducido durante el presente mandato por el presidente Miguel Ángel Valverde".

Un criterio que, según ha dicho, permite favorecer especialmente a los municipios de menor tamaño y avanzar en uno de los objetivos prioritarios del Gobierno provincial, que no es otro que garantizar que vivir en un pueblo pequeño no suponga disponer de menos oportunidades o de servicios de menor calidad.

En cuanto a los plazos, ha señalado que la intención es tramitar las convocatorias con la mayor rapidez posible una vez que la modificación presupuestaria sea efectiva, de manera que los ayuntamientos puedan comenzar cuanto antes tanto las inversiones como la aplicación de los recursos destinados al gasto corriente. El objetivo es que antes del 31 de diciembre quede completada la tramitación necesaria y transferidos los créditos correspondientes a las entidades locales.

CONCIERTOS SOLIDARIOS, EN PRIMAVERA

Durante la rueda de prensa, la portavoz también se ha referido, a preguntas de los periodistas, a la situación del ciclo de conciertos solidarios promovido por la Diputación y afectado por un procedimiento judicial actualmente en curso.

Zarco ha indicado que el asunto continúa judicializado y que el Equipo de Gobierno no tiene constancia en estos momentos de cuándo se producirá la resolución del recurso interpuesto por la empresa. Ante esta situación, ha aclarado que la intención de la institución no es suspender los conciertos, sino trasladarlos a la primavera de 2027.