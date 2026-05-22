Pueblos Vivos denuncia el nivel de consumo de agua de la macrogranja de Torralba: "más del triple que la población"

Vista aérea de la zona del proyecto. - PUEBLOS VIVOS

CUENCA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La asociación Pueblo Vivos ha criticado el inicio de la tramitación de la ampliación de la macrogranja porcina de Torralba, advirtiendo que supondría un incremento del consumo de agua que triplicaría al de la población del municipio.

El proyecto persigue incrementar la capacidad de las instalaciones, situadas a 2,6 kilómetros de Torralba y a 3,9 kilómetros de Arrancacepas, desde los 1.999 cerdos de cebo a 6.000, aunque, dado que contará con 2,4 ciclos de engorde, producirá 14.400 cerdos de cebo al año, según ha indicado Pueblos Vivos en nota de prensa.

La macrogranja ampliada consumirá un volumen estimado de 24.090 metros cúbicos de agua, que se van a obtener de la red de abastecimiento de Torralba contando con la autorización del ayuntamiento, según explica el proyecto presentado. La asociación apunta que a los habitantes de Torralba les corresponde un abastecimiento de 7.811 métros cúbicos anuales según el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo. "Es decir, la macrogranja ampliada consumiría más del triple que la población", subrayan.

GENERACIÓN DE PURINES

Además, desde Pueblos Vivos advierten que la macrogranja ampliada producirá un volumen de purines equivalente a 5 piscinas olímpicas.

"Hay que tener en cuenta que la mala gestión de los purines es responsable, junto con el exceso de fertilización, de la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas, con el riesgo para la salud que eso supone", han señalado desde Pueblos Vivos, recordando que "en la provincia de Cuenca 15 municipios no pueden beber agua del grifo al estar contaminada por nitratos y 40 se encuentran en punto crítico, según el Ministerio de Sanidad".

En esta línea, apuntan que en Torralba, la última analítica reportada al Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo, de enero de 2026, muestra un nivel de nitratos de 24 miligramos por litro, cifra que ha aumentado desde la medición anterior.

También advierten sobre las emisiones de las instalaciones, apuntando al volumen estimado de metano de aproximadamente 14 toneladas al año y unas 19 toneladas de amoníaco.

Apuntando que la empresa impulsora de la ampliación de las instalaciones es Juan Jiménez García SA, desde la asociación vecinal Pueblos Vivos Cuenca denuncian el goteo constante de nuevas macrogranjas y ampliaciones de las existentes. "Las macrogranjas solo dejan en los pueblos la mierda, los olores y los nitratos en el agua, con sus correspondientes riesgos en la salud. El beneficio económico va a las grandes empresas cárnicas, detrás de las cuales están algunas de las persona más ricas del país", han apuntado desde Pueblos Vivos.

"Es un modelo depredador que convierte nuestros pueblos en territorio de sacrificio y no debemos consentir", han declarado desde la asociación.