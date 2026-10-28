Puente califica de "inexplicable" la decisión del centro de control de ordenar la marcha del AVE

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). - MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID/TOLEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha tildado de "inexplicable" la decisión que ha tomado el centro de control de Adif en Atocha de ordenar la reanudación de la marcha del AVE de Renfe, cuando el sistema arrojaba un aviso rojo que avisaba de que el tren de Iryo de delante estaba ocupando la vía.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación desde el centro de control de Atocha, a donde se ha dirigido esta mañana para recabar la información necesaria para explicar el accidente ocurrido esta mañana en Urda (Toledo) y que ha causado, por el momento, la muerte de al menos 64 personas.

Sobre la persona que ha dado el visto bueno a la reanudación de la marcha del AVE, Puente ha informado de que está identificada y sometida a lo que la investigación determine. "No hemos hablado con él, entiendan la gravedad de los hechos y de las responsabilidades que esto puede tener", ha añadido.