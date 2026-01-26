Puertollano acoge con gran éxito la primera Escuela Mediterránea de Electroquímica organizada por la UCLM

Inauguración de la primera 'Mediterranean Electrochemistry School' celebrada en Puertollano. - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 26 (EUROPA PRESS)

Alumnos e investigadores procedentes de diversas partes del mundo participan desde este lunes, y hasta el próximo 29 de enero, en la primera 'Mediterranean Electrochemistry School' en el Museo Cristina García Rodero de Puertollano, un evento científico organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y el Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2), que ha logrado doblar sus previsiones iniciales hasta alcanzar las 114 inscripciones y revelarse como un "auténtico éxito"

Así lo han puesto de manifiesto los representantes institucionales en declaraciones a los periodistas antes del inicio de la primera edición de una escuela que nace con el objetivo de reforzar la formación avanzada en electroquímica, con especial énfasis en la aplicación de tecnologías a la sostenibilidad, tanto en el ámbito del almacenamiento energético como en los tratamientos ambientales, según ha explicado Justo Lobato, coordinador del equipo organizador.

Este primer curso está organizado por los grupos electroquímica de la Sociedad Italiana de Química, la Sociedad Francesa de Química y la Real Sociedad Española de Química, y permitirá "transmitir conocimiento de vanguardia e intercambiar experiencias entre estudiantes de diferentes países, estableciendo nuevas líneas de colaboración", ha dicho Lobato.

A su juicio, la convocatoria ha supuesto un "gran éxito", toda vez que se han registrado 114 personas inscritas procedentes de Francia, Italia, España, Suecia, Grecia, Chile, Nigeria o Túnez. "La electroquímica está de moda, es presente y es futuro porque tiene muchas aplicaciones en la vida cotidiana, como es el caso de la carga de batería de vehículos eléctricos, la cloración salina de piscinas, el hidrógeno verde, o aplicación para baterías de energía renovable", ha recordado.

CENTROS PUNTEROS

Por su parte, el director general de Universidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Antonio Castro, se ha felicitado de que Puertollano se haya convertido en foco de electroquímica a escala internacional. En este contexto ha recordado que el municipio tiene centros de investigación punteros como Clamber, el Centro Nacional del Hidrógeno, el Instituto del Sistema Fotovoltaicos y la Agencia de Investigación de Castilla-La Mancha.

Castro ha remarcado el "compromiso" con la I+D del Gobierno de Castilla-La Mancha. "Prueba de ello es que en el anterior Plan Regional de Investigación 2021-2024 se movilizaron más de 1.100 millones de euros de inversión público privada, muy superior a las previsiones iniciales", ha subrayado.

Asimismo, ha recordado que a finales de 2025 se resolvió la convocatoria de proyectos de investigación e innovación de Castilla-La Mancha con una dotación de 10 millones de euros que permitió financiar más de 120 proyectos de investigación. Dentro de estas líneas ha destacado las dos modalidades de ayudas dirigidas a jóvenes investigadores y retorno del talento.

En los mismos términos se ha expresado la vicerrectora de Profesorado y Desarrollo Profesional de la Universidad de Castilla-La Mancha, María Antonia Herrero, quien ha dado las gracias al Ayuntamiento de Puertollano por su disposición a acoger este tipo de iniciativas.

COLABORACIÓN CON EMPRESAS

Así, ha destacado la colaboración que la Universidad mantiene con los centros de investigación de Puertollano y con empresas como Repsol, donde los alumnos pueden desarrollar sus prácticas y complementar su formación. Herrero se ha mostrado satisfecha por el éxito obtenido por esta convocatoria y la implicación del profesorado.

De su lado, el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha agradecido a la Universidad de Castilla-La Mancha su apuesta por celebrar la primera Escuela de Electroquímica en Puertollano, "respaldando el papel puntero de la ciudad en la transición energética", y ha valorado el esfuerzo de la Universidad regional para acercar la formación a los municipios sin campus universitarios.