Puertollano honra a su patrona la Virgen de Gracia entre vítores con una de las procesiones más multitudinarias de C-LM

Procesión de la Virgen de Gracia de Puertollano. - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 8 (EUROPA PRESS)

Miles de personas han participado este martes en la procesión de la Virgen de Gracia de Puertollano (Ciudad Real), uno de los desfiles religiosos más multitudinarios de Castilla-La Mancha, como culmen de las fiestas patronales de la ciudad minera. El recorrido depara momentos de una gran emotividad al paso de la imagen, sobre todo a la salida del templo y en las calles Cruces, Calzada, Teniente Giraldo y Aduana, engalanadas para la ocasión por colectivos y asociaciones.

En este recorrido la agrupación folklórica Virgen Gracia y las cofradías de Jesús de Medinaceli y Discípulos de San Juan se han confeccionado alfombras florales, se lanzan pétalos y globos y se canta la salve a la Virgen.

Mientras, miles de devotos alumbran el camino de la patrona, con el acompañamiento musical de la Banda Sinfónica de Puertollano, la Banda AMC y la Agrupación Musical San Miguel Arcángel. Una treintena de madrinas ataviadas con mantilla y las hermanas y hermanos de las Cofradías de Señoras y Caballeros, farol en mano, también acompañan a la Virgen de Gracia, escoltada por Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local.

La comitiva también está integrada por los sacerdotes de la ciudad, mientras que la representación oficial está encabezada por el alcalde, Miguel Ángel Ruiz, junto a buena parte de la Corporación Municipal y el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, así como otras autoridades, asociaciones y representantes de partidos políticos; el delegado provincial de sanidad, Francisco José García; y el diputado regional de Vox Luis Blázquez.

RUIZ: "UN DÍA EXTRAORDINARIO"

El alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha destacado que se trata de "un día extraordinario para la ciudad de Puertollano", en el que "nos juntamos todos" y en el que afloran "sentimientos encontrados de mucha gente que vuelve a la ciudad".

El regidor ha subrayado que estas fechas sirven para reencontrarse con "mucha gente que se fue a vivir fuera, que vuelven a casa, que vuelven a tener esos recuerdos, esos recuerdos de andar por nuestras calles, ese sentimiento de la Virgen de Gracia".

A su juicio, la patrona "pasa a ser patrimonio sentimental de la ciudad de Puertollano", un "sentimiento de historia de esta ciudad" que representa "las raíces, la tradición", de manera que estos días "volvemos a reencontrarnos con ese sentimiento de ciudad, de sociedad", con el orgullo "de ser puertollanero en un día tan importante como la Virgen de Gracia".

Preguntado por los momentos más entrañables de la festividad, Miguel Ángel Ruiz ha apuntado al "momento del reencuentro", al hecho de "pasear estos días por nuestras calles" y ver a personas a las que "hace muchos años que no vemos" junto a quienes cada año regresan "para recordar a la Virgen de Gracia".

El alcalde ha recordado que la imagen acumula "cinco siglos" de historia en la ciudad, lo que constituye, ha dicho, "el sentimiento de ser puertollanero, orgullosos de volver a reencontrarnos y orgullosos de ser de esta ciudad".

NÚÑEZ: "UNA DEUDA CON PUERTOLLANO"

A la cita también ha acudido el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, invitado por el propio alcalde. Núñez ha calificado su presencia como "un honor" y ha reconocido que tenía "una deuda con Puertollano y con la Virgen de Gracia", ya que en otras ocasiones no había podido acompañar a la imagen "por otras cuestiones de agenda".

El dirigente 'popular' ha subrayado que "acompañar hoy a la Virgen de Gracia es acompañar al pueblo de Puertollano al completo", ya que "bajo el manto de la Madre todo el pueblo sale a la calle" y, bajo esta advocación, "todos los vecinos de Puertollano se sienten unidos, se dan la mano, olvidan cualquier tipo de asunto que nos pueda dividir para estar bajo su manto, bajo su protección y sobre su guía".

Núñez ha añadido que le resultaba "un verdadero honor, un inmenso placer" estar en Puertollano acompañando a la Virgen y a "todas las personas que van a llenar las calles" con "devoción y con fe", en una jornada que demuestra que Castilla-La Mancha "es un pueblo que cree en sus imágenes, que cree en sus tradiciones" y que entiende que "mirando al pasado y buceando en nuestras raíces es la mejor forma en la que podemos construir un futuro de oportunidades".

El presidente del PP regional ha recordado que, coincidiendo con estas fechas, "media Castilla-La Mancha está en fiestas", citando otras localidades como Talavera de la Reina, Guadalajara o Albacete, y ha concluido que "si todos los castellanomanchegos caminamos juntos", anclados en lo que les une y fortaleciendo sus raíces, "construiremos un futuro mejor".

GARCÍA: "APOYAMOS LAS TRADICIONES"

Por su parte, el delegado provincial de Sanidad, Francisco José García, ha señalado que "una vez más el Gobierno de Castilla-La Mancha vuelve a estar con Puertollano, con las tradiciones de Puertollano, un día grande para esta ciudad".

García ha afirmado que, tanto como representante autonómico como en calidad de puertollanero, supone "un auténtico honor" participar junto a "los miles de hombres y mujeres de esta ciudad" que "fervorosamente, año tras año" acompañan a la patrona en su salida procesional.

El delegado ha destacado "una gran devoción hacia la Virgen de Gracia" y ha remarcado que, como Gobierno de Emiliano García-Page, "apoyamos las tradiciones" y "suscribimos una vez más nuestro apoyo a Puertollano", deseando que fuera "una muy buena procesión" para las miles de personas que acompañan a la Virgen.

EL CENTENARIO DE LA COFRADÍA

El presidente de la Cofradía de Caballeros de la Virgen de Gracia, Manuel Ruiz, ha explicado que para la institución que preside supone "un honor poder sacar a nuestra Virgen hoy, su día" y "poderle ofrecer al pueblo el día tan importante", una jornada en la que "la Virgen en la calle es como si tomara vida".

Ruiz ha señalado que la Cofradía de Caballeros vive momentos "muy emocionantes", especialmente en calles "muy emblemáticas" como Aduana, "la cual se eriza el vello a todo el mundo, no solamente por sus fieles", y ha destacado que no solo el pueblo de Puertollano, sino también "pueblos limítrofes", hacen gala de esta jornada, hasta el punto de que, según ha explicado, "hay muchos pueblos que trasladan su día de su patrona a la ciudad de Puertollano".

De cara al futuro, el presidente de la Cofradía de Caballeros ha avanzado que la institución prepara la celebración de su centenario en 2028, ya que la cofradía se constituyó oficialmente en 1928 con Mariano Díaz como primer presidente.

Entre las novedades recientes, Ruiz ha destacado la incorporación de las Damas de Honor de la Virgen de Gracia adheridas a la Cofradía de Caballeros, una decisión que, ha explicado, ha permitido "dar voz y voto en el año en el que nos encontramos a la mujer como cofrade" y sumar a estas nuevas compañeras en el culto a la Virgen de Gracia, lo que ha calificado como uno de los cambios "más importantes y más bonitos" implantados durante su etapa al frente de la cofradía.

Sobre los actos previstos para el centenario, Ruiz ha indicado que la organización comenzará a perfilarse a partir de 2027, cuando la cofradía empezará "a organizar estos actos o pensar qué actos podemos difundir al pueblo para poder elaborar este centenario", una efeméride que, ha subrayado, resulta "muy importante" para la institución.