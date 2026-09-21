Puertollano llevará al pleno bajada del IBI e instalación de un centro de datos de Solaria con 150 millones de inversión

El Alcalde De Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, En Rueda De Prensa. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL,

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, ha anunciado que en el pleno municipal que se celebrará este jueves se abordará la aprobación de una bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la conformidad municipal para la instalación de un centro de datos de 40 megavatios impulsado por Solaria en el polígono industrial La Nava, un proyecto que contempla una inversión superior a 150 millones de euros y la creación de unos 90 empleos.

Según ha explicado el regidor en rueda de prensa, entre las medidas fiscales ha destacado la modificación de la Ordenanza Fiscal número 1, que contempla una nueva rebaja del IBI que acumulará una reducción del 9,10% desde 2023.

Ruiz ha explicado que, con esta bajada, que empezará a contabilizarse desde el 1 de enero de 2027, el tipo impositivo se situará por debajo del nivel vigente en 2019, cuando, según ha recordado, el gobierno del PSOE e Izquierda Unida subió el IBI un 8,92%.

El tipo de gravamen para los bienes de naturaleza urbana quedará fijado en el 0,599%, frente al 0,65% de 2023, mientras que el de naturaleza rústica se mantendrá en el 0,561%.

Según los cálculos municipales, la medida supondrá un ahorro de en torno a 1.100.000 euros "para los bolsillos de los vecinos".

El regidor ha insistido en que esta reducción de ingresos no implicará una merma de servicios municipales, sino que, por el contrario, se mantiene e incrementa la inversión en áreas como los servicios sociales.

UN CENTRO DE DATOS DE SOLARIA CON DOS FASES

En el plano industrial, el alcalde ha anunciado que el pleno dará su conformidad para continuar los trámites de la Autorización Ambiental Integrada de un centro de datos de 40 megavatios en La Nava, desarrollado por Solaria, que contempla una inversión superior a los 150 millones de euros y la creación de unos 90 puestos de trabajo.

Ruiz ha precisado que se trata de un proyecto anunciado hace más de un año que había quedado "totalmente estancado" y que ahora se reactiva, con la previsión de que esté operativo a finales de 2027.

El alcalde ha avanzado además que esta sería solo una primera fase, ya que se está trabajando en una segunda ampliación de otros 100 megavatios adicionales, que se ubicaría en las mismas instalaciones de La Nava.

Preguntado por si el cliente final del centro de datos mantiene los mismos socios que otros proyectos previos vinculados a Solaria, Ruiz ha explicado que es Solaria la empresa que desarrollará ambas fases, si bien el cliente final "se desconoce" por el momento.

Sobre el impacto de la normativa que está preparando el Gobierno central para regular este tipo de instalaciones, el regidor ha asegurado que no afecta a este proyecto concreto, y ha subrayado que la tecnología de refrigeración empleada supondrá un consumo de agua equivalente al de ocho familias, "prácticamente un consumo doméstico".

LA SENTENCIA DEL SECTOR DE ABULAGAR

Otro de los puntos destacados del orden del día es la toma de razón de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de 17 de noviembre de 2025, que constata el incumplimiento de las obligaciones del consistorio en relación con los afectados por la interrumpida urbanización del plan de actuación urbanística del Sector IV en la barriada del Abulagar, que se remonta a enero de 2007, en el marco de la operación de permuta que permitió iniciar la construcción del campo de fútbol del Cerrú.

Según el alcalde, la sentencia obliga al Ayuntamiento a dar audiencia a todos los interesados durante un plazo de 30 días para que presenten alegaciones, y establece dos cuestiones centrales: si las aportaciones económicas realizadas en su día por los propietarios para los gastos de urbanización se destinaron íntegramente a dichas obras, y si se ejecutaron o se devolvieron las garantías depositadas inicialmente.

Según ha explicado el alcalde, en ninguno de los dos casos se cumplió con lo previsto.

Ruiz ha explicado que el equipo de gobierno, en el cargo desde junio de 2023, trabaja para "remodelar toda esta urbanización", abandonada desde hace más de una década por la mala gestión de anteriores corporaciones.

El Ayuntamiento se encuentra en fase de redacción de un nuevo proyecto de urbanización, cuya licitación se prevé sacar próximamente.

El alcalde ha cifrado en unos 300.000 euros el coste de la redacción de ese proyecto, con la intención de dotar partida presupuestaria en 2027, y ha estimado que la obra completa podría rondar los 14 o 15 millones de euros, con un horizonte de ejecución de entre 5 y 6 años.

Ruiz ha señalado que ya existe constancia de interés de promotores en la zona, comprando suelo cerca del hospital y en el centro de la ciudad.

El pleno abordará también una modificación del Reglamento de Adjudicación de Parcelas Industriales del polígono La Nava, con el objetivo de agilizar los trámites para que el Ayuntamiento pueda exigir plazos mínimos de ejecución de los proyectos adjudicados o, en su defecto, recuperar las parcelas no desarrolladas, evitando así la especulación con suelo industrial.

La reforma incorpora además una mayor puntuación para la contratación de personas con discapacidad, mujeres y mayores de 45 años en situación de desempleo.

El orden del día incluye una modificación de crédito por importe aproximado de 340.000 euros, que contempla, entre otras partidas, 48.400 euros para la demolición de viviendas en la Plaza del Duque con el fin de habilitar un aparcamiento disuasorio, 48.000 euros para la construcción de fosas en el cementerio municipal y 234.000 euros para la firma de un convenio con un centro especial de empleo destinado al mantenimiento de zonas verdes en el barrio de Fraternidad y el parque La Rinconada, que permitirá la contratación de cinco personas con discapacidad física.

Ruiz ha repasado además otras inversiones recientes en la ciudad, como la apertura de un nuevo supermercado en la calle Asdrúbal, que generará 50 puestos de trabajo y que prevé obtener licencia antes de que finalice el año para estar operativo en primavera de 2027.

HYDNUM STEEL Y PLANTA DE WOLFRAMIO

El pleno dará también conformidad al Plan de Singular Interés del proyecto de acería verde de Hydnum Steel, trámite que las corporaciones locales deben aprobar tras el cambio normativo introducido por la Junta de Comunidades en julio, y que permitirá continuar con el estudio de impacto ambiental del proyecto de acero limpio, que el alcalde ha cifrado en una inversión de más de 1.500 millones de euros y casi 700 empleos directos.

Preguntado por el proyecto de planta de procesamiento del wolframio extraído de la mina 'El Moto' de Abenójar, anunciado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el alcalde ha explicado que los trámites administrativos municipales podrían resolverse en octubre, con la intención de llevar la adjudicación de parcela al pleno de ese mismo mes si los plazos lo permiten.

Ha puesto como referencia la rapidez con la que se tramitó el centro de datos, "tan solo una semana", y ha señalado que los principales retrasos en este tipo de proyectos suelen producirse en la fase de evaluación ambiental, competencia de otras administraciones.