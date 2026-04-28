Puertollano vive su pleno más corto tras una tácita huelga de silencio de la oposición para denunciar "falta de gestión"

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PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 28 (EUROPA PRESS)

Un pleno ordinario de siete minutos de duración, si se excluye el minuto de silencio por las mujeres y menores víctimas de violencia machista, se ha convertido este jueves en el más corto de la historia reciente de Puertollano (Ciudad Real), al tratar solo dos puntos de mero trámite y sin interés social, y culminar con lo que parece una tácita 'huelga de silencio' de la oposición en bloque, que no ha formulado ruegos y preguntas. En el caso de Vox, ha retirado una moción, para dejar así fuera de juego al PP ante un orden del día "sin contenido".

De hecho, tras la sesión plenaria, PSOE y IU han lamentado ante los medios de comunicación esta falta de contenido de las cinco últimas sesiones plenarias que, a su juicio, demuestran la "falta de gestión y de respeto" del equipo de Gobierno. Este, por su parte se defiende esgrimiendo que al pleno se traen asuntos "propios" de este foro, y que la gestión se demuestra "día a día" con el trabajo de la Junta de Gobierno Local y las concejalías.

El foro municipal ha aprobado por unanimidad la ampliación de los plazos marcados a la empresa Preco Puertollano para la creación de empleo, y ha concedido la compatibilidad para poder ejercer la abogacía fuera de su jornada laboral a un funcionario interino de Tributos. Vox ha retirado una moción sobre ocupación ilegal de viviendas y el alcalde Miguel Ángel Ruiz ha felicitado las fiestas a la ciudadanía.

UNA FALTA DE RESPETO

La escaramuza política venía tras la reunión plenaria, ante los medios de comunicación. El portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Manuel Sánchez, ha lamentado que el pleno de este martes "solo haya incorporado contenido de escasa relevancia para los vecinos de Puertollano", lo que a su juicio refleja la "falta de gestión" del Partido Popular.

Sánchez ha recordado que el pleno "es el foro donde se discuten y aprueban las decisiones más importantes para una ciudad y no hay que confundir un pleno rápido con un pleno eficaz".

"Lo que hemos visto hoy en la la consecuencia de la falta de trabajo y de la falta de proyecto de Miguel Ángel Ruiz, como también lo estamos viendo en las demasiadas licitaciones que se están declarando desiertas, poniendo así freno a inversiones, proyectos e incluso servicios muy necesarios para la ciudad de Puertollano", ha denunciado Sánchez, quien ha recalcado que Puertollano "necesita alternativas, actitud y trabajo para ofrecer soluciones reales a los problemas de la ciudadanía y no un alcalde que se limite a dar capotazos".

"Traer un orden del día vacío es una falta de respeto a Puertollano, y llevamos ya cinco plenos sin apenas gestión", ha concluido.

PREOCUPACIÓN EN IU

En los mismos términos se ha pronunciado el concejal de Izquierda Unida, Jesús Manchón, quien ha mostrado su "profunda preocupación ante la evidente falta de gestión del equipo de Gobierno del Partido Popular, una situación que vuelve a quedar patente tras la celebración del pleno ordinario de hoy".

"Este pleno, cuya fecha ha sido modificada por el alcalde para poder asistir a la sesión plenaria de la Diputación de Ciudad Real, de la que él es vicepresidente --tradicionalmente en este Consistorio los plenos se celebran el último jueves laborable de cada mes--, se ha convertido en el quinto consecutivo en el que los puntos incluidos en el orden del día carecen de contenido político y de gestión real, limitándose a cuestiones de mero trámite administrativo", recuerda.

Izquierda Unida denuncia que, en los cuatro plenos anteriores, "la única actividad política relevante provino de la oposición, a través de mociones, así como de las preguntas y ruegos formulados en el apartado correspondiente".

"Sin embargo, en el pleno de hoy ni siquiera se han presentado mociones ni ruegos y preguntas, lo que ha derivado en una sesión que apenas ha alcanzado los diez minutos de duración", ha dicho Manchón.

Para IU, "esta situación resulta absolutamente indigna de una ciudad como Puertollano, la segunda en población de la provincia y la séptima de Castilla-La Mancha".

"Un ayuntamiento de esta relevancia no puede permitirse una parálisis institucional tan evidente ni una ausencia tan preocupante de iniciativa política por parte de su equipo de Gobierno", ha subrayado.

No obstante, ha destacado una iniciativa que ha tenido lugar por primera vez en este pleno: la retransmisión del mismo en lengua de signos española gracias al trabajo de dos profesionales.

RUIZ DEFIENDE EL DÍA A DÍA

Por su parte, el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha criticado ante los medios de comunicación que la oposición "no haya presentado propuestas" y haya decidido "hablar en los medios de comunicación".

El primer edil ha esgrimido que "al pleno se traen asuntos propios de pleno" y que el "día a día" de un ayuntamiento se gestiona en la Junta de Gobierno Local "de la que la oposición no ha querido formar parte", y con el trabajo continuo de las concejalías.

"Estamos completamente tranquilos; el equipo de Gobierno sigue trabajando y cambiando la ciudad, realizando las infraestructuras necesarias para recuperar el Puertollano que todos queremos", ha dicho.

En este contexto el alcalde ha defendido que la gestión se demuestra con proyectos y obras, "reduciendo la deuda que dejó el PSOE, gestionando en tiempo y forma los fondos europeos, y generando oportunidades para la creación de empresas y la promoción cultural".