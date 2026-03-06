Puy Du Fou presenta su temporada 2026 con una ambiciosa campaña nacional de marca

Archivo - Representación de 'El Sueño de Toledo' en Puy du Fou. - PUY DU FOU - Archivo

TOLEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Puy du Fou España ha presentado su temporada 2026 en un acto institucional celebrado en el parque y encabezado por su consejero delegado, Olivier Strebelle, en el que ha desvelado los principales hitos de un año clave para el proyecto.

La nueva temporada arranca con un ambicioso objetivo, superar los 1.9 millones de visitantes y consolidar definitivamente al parque histórico como uno de los grandes referentes culturales y de ocio del país.

Hasta el 5 de enero de 2027, incluyendo su ya emblemática temporada de Navidad, el parque abrirá sus puertas durante más de 190 días, ofreciendo a miles de visitantes la posibilidad de viajar a través de 1.500 años de Historia con un formato artístico único en el mundo.

"La temporada 2026 marca un nuevo punto de inflexión para Puy du Fou España. Queremos seguir creciendo, mejorar cada detalle de la experiencia y avanzar en nuestro objetivo de construir una gran marca cultural de alcance nacional", ha señalado el CEO del parque, Olivier Strebelle.

De esta forma, la temporada 2026 llega acompañada de una importante inversión centrada, principalmente, en la mejora continua de la experiencia artística y en el refuerzo del compromiso con la naturaleza y la sostenibilidad, tal y como han informado desde el parque en nota de prensa.

Asimismo, todos los espectáculos incorporan nuevas escenas, mejoras escenográficas y una narrativa aún más envolvente, reforzando la emoción y la inmersión del público. Además, en el ámbito medioambiental destaca la evolución del espectáculo 'Cetrería de Reyes', que este año incorpora más de 100 nuevas aves, alcanzando un total de 300 ejemplares, lo que lo convierte en uno de los mayores espectáculos de cetrería del mundo.

Paralelamente, 'El Sueño de Toledo', el mayor espectáculo de España, volverá a escena el próximo 19 de marzo y batirá su propio récord con más de 160 representaciones a lo largo de la temporada. Con un escenario de cinco hectáreas, más de 2.000 personajes en escena y un despliegue técnico sin precedentes, el espectáculo recorre 1.500 años de Historia de España en apenas 70 minutos. Además, este año estrena vestuario completamente renovado, elevando aún más la calidad artística y visual del montaje.

Por su parte, la Navidad en Puy du Fou España, consolidada ya como una de las temporadas favoritas del público, regresará con importantes novedades, entre las que destacan la nueva ubicación del espectáculo La Alegría de la Navidad y la ampliación de los encuentros con los Reyes Magos, para que todos los niños puedan vivir una experiencia aún más cercana, personal y emocionante.

UNA NUEVA CAMPAÑA NACIONAL

La presentación de la temporada ha servido también para anunciar el lanzamiento de la primera gran campaña nacional de marca de Puy du Fou España, que comenzará el próximo 9 de marzo. El objetivo es el de construir una gran marca cultural de alcance nacional, capaz de emocionar, inspirar y atraer a millones de personas.

Puy du Fou España, profundamente arraigado en Toledo y Castilla-La Mancha, da un nuevo paso en su evolución con una campaña nacional en televisión, apoyada en una pieza audiovisual de gran calidad, concebida para reforzar su notoriedad, posicionamiento y alcance en todo el territorio.

"Queremos llevar la emoción de Puy du Fou a cada rincón de España y compartir con todos los españoles el orgullo por su Historia, sus leyendas y sus raíces", ha destacado Strebelle.

A su vez, el parque se ha consolidado como un motor cultural, turístico y económico para Toledo y su entorno, generando empleo, atracción turística y un importante impacto económico, al tiempo que contribuye a reforzar el orgullo cultural y la difusión de la Historia de España. En este sentido, la nueva temporada se presenta como un año decisivo para el proyecto, marcado por la ambición, la calidad artística, la emoción y la voluntad de seguir creciendo.