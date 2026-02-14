Queda reabierta la A-33 en Caudete, que permanecía cortada por el accidente de un camión

Archivo - Imagen de Caudete en Google Maps - EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La carretera A-33, que había quedado cortada este sábado a la altura del municipio albaceteño de Caudete por el accidente de un camión, ocurrido ya en la provincia de Valencia, ha quedado reabierta al tráfico.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, los dos sentidos de la circulación han quedado de nuevo abiertos al paso de vehículos a las 19.37 horas.

El accidente se había producido en el kilómetro 88 en sentido Valencia, ya en tierras valencianas, mientras que el corte, que estaba dentro del límite de Castilla-La Mancha, se había producido entre el kilómetro 90,7 y el 75,2.