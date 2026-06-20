La Rabacht celebra su 110 aniversario en defensa del patrimonio y entrega sus Premios 2025-2026

Foto de familia de los premiados por la RABACHT. - JCCM

TOLEDO 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo (Rabacht) ha celebrado este sábado su 110 aniversario con un acto en el que, además, ha hecho entrega de sus Premios 2025-2026.

El acto, que ha tenido lugar en la Diputación de Toledo, ha contado con la participación de personalidades institucionales como el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; la presidenta de la Diputación Provincial, Concepción Cedillo; la secretaria general de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Macarena Sáiz, o el coordinador de la Delegación de la Junta en Toledo, Javier Úbeda, según ha trasladado la Junta en una nota de prensa.

Concepción Cedillo ha elogiado el trabajo de la Rabacht durante "ciento diez años de compromiso con la cultura, la investigación y la protección de lo que nos identifica como provincia".

Un trabajo "que no hubiera sido posible sin las personas que, generación tras generación, han mantenido viva esta institución", y que Cedillo ha personificado en su actual director, Eduardo Sánchez Butragueño, cuya "dedicación, capacidad de trabajo y entusiasmo están contribuyendo decisivamente a proyectar la Academia hacia nuevos horizontes, acercándola cada vez más a la sociedad y reforzando su papel como referencia cultural imprescindible".

Cedillo ha sido la encargada de recoger el premio obtenido este año por parte de la Diputación por su recuperación y dinamización de Santa María de Melque desde el año 1968, recibiendo "con orgullo, pero sobre todo con gratitud" el galardón.

La presidenta provincial ha felicitado a todos los galardonados, destacando que "su trabajo demuestra que la cultura, la investigación, la defensa del patrimonio y el amor por nuestra tierra siguen teniendo personas dispuestas a dedicarles esfuerzo, talento y vocación".

Asimismo presidenta de la Diputación ha destacado que el evento ha supuesto "mucho más que una ceremonia de entrega de premios", definiéndola como "una celebración de la memoria, el conocimiento y el compromiso con Toledo".

Por parte de la Junta, también premiada en la categoría de Rehabilitación, por los trabajos realizados en el antiguo Hospital del Nuncio Nuevo, respetando el esquema estructural original y recuperando el uso de materiales y soluciones tradicionales, Macarena Sáiz ha recordado que el objetivo de esta obra no era solo "su restauración".

"Queríamos convertirlo en un edificio administrativo moderno, abierto y luminoso", para lo cual se han seguido criterios de eficiencia energética, de accesibilidad y respeto patrimonial en un edificio con más de 230 años de vida.

Una intervención global, ha continuado, que ha servido para adaptar las instalaciones al siglo XXI y que ha sido posible por la financiación a través de los fondos Next Generation EU para rehabilitación de edificios públicos.

Por su parte, el coordinador de la Delegación de la Junta en Toledo, Javier Úbeda, ha reiterado "el compromiso con la cultura, la investigación y la conservación del patrimonio" y ha garantizado el apoyo de la Junta de Comunidades "a iniciativas que, como ésta, fortalecen nuestra identidad y proyectan Toledo como un referente cultural dentro y fuera de nuestras fronteras".

Javier Úbeda ha trasladado su felicitación a todos los premiados y premiadas por la Rabacht, institución a la que ha agradecido y reconocido la convocatoria de estos premios anuales que "constituyen un referente de excelencia que reconocen no solo el mérito individual y colectivo, sino que también reafirman el compromiso de nuestra sociedad con la conservación, con el estudio y la proyección de nuestro legado cultural".

OTROS PREMIADOS

Junto a las dos instituciones, la Real Academia ha premiado este año al fotógrafo David Blázquez en la categoría de Artes por sus reportajes sobre las colecciones del Museo del Greco, el Museo Sefardí, el Museo del Ejército, la Catedral, el Museo de Santa Cruz y la Biblioteca de Castilla-La Mancha.

En la categoría de Historia, e galardón ha recaido sobre el historiador del arte Juan Nicolau Castro, por toda una vida dedicada a la investigación de Toledo, con especial atención a la escultura barroca del siglo XVIII.

En Literatura, Juan Carlos Pantoja Rivero, ha sido el premiado por sus trabajos de investigación en el ámbito de la filología hispánica, especialmente los que tienen relación con Toledo. Entre ellos, su reciente edición de Ángel Guerra, de Benito Pérez Galdós, para la editorial Cátedra.

En cuanto a la categoría Patrimonio natural, la Rabacht ha premiado a la Agrupación Naturalista Esparvel, por su trayectoria en la defensa del medio ambiente desde su creación en 1985.