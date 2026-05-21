Radio Castilla-La Mancha estrena su nueva imagen corporativa adaptada al futuro con motivo de su 25 aniversario

Nuevo logotipo de Radio Castilla-La Mancha en los micrófonos de la emisora. - CMMEDIA

TOLEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

Radio Castilla-La Mancha ha estrenado su nueva imagen corporativa, una acción vinculada a la celebración de su 25 aniversario y que supone un nuevo paso natural en la evolución de la identidad visual de la emisora autonómica hacia las nuevas formas de consumo en el entorno digital. El rediseño representa una radio "cercana, moderna y útil y mantiene" los elementos tradicionales que han definido su trayectoria en la última década.

El nuevo logotipo, diseñado por el equipo de Grafismo de CMM, conserva el icónico rectángulo magenta, uno de los elementos más reconocibles de la marca de CMM, integrándolo ahora de manera más natural y coherente dentro de la identidad corporativa de Castilla-La Mancha Media. Así, el rediseño mejora su adaptación a los nuevos entornos digitales, retransmisiones en exteriores o plataformas digitales, según ha informado el ente público en nota de prensa.

La directora general de CMM, Carmen Amores, ha subrayado que este cambio "representa una evolución de nuestra imagen corporativa, no una ruptura" y ha destacado que los objetivos del rediseño son "diferenciar a la radio de la televisión" y "dotarle de una personalidad potente". La directora general, además, ha definido el marco del logotipo como "la ventana de la región que conecta Radio Castilla-La Mancha con sus oyentes".

Por su parte, el jefe de Grafismo de CMM, Jorge López, ha profundizado en las claves del nuevo concepto: "Hemos adaptado la identidad que ya teníamos, un concepto visual muy rápido y directo. En lugar de agregar elementos nuevos, nuestro papel ha consistido en redistribuir los elementos para identificar a la radio de forma individual dentro del ecosistema CMM", ha explicado.

Radio Castilla-La Mancha impulsa su renovación visual en un período de crecimiento y consolidación a nivel de audiencia. La última oleada del Estudio General de Medios en abril reflejaba un aumento de la audiencia de la emisora autonómica hasta los 38.000 oyentes diarios, situándose como la radio que más ha crecido en términos porcentuales en toda la región.

En este contexto, el director de Radio y Comunicación Corporativa, Óscar García, ha destacado el vínculo entre la emisora y su audiencia: "Los oyentes son nuestra razón de ser. Nos acompañan de cerca y así nos lo demuestran cada día", ha apuntado García, quien ha asegurado que, pese al cambio de identidad visual, "la radio mantendrá su rigor, cercanía y vocación de servicio público que le caracteriza".

La radio pública regional también conmemorará su 25 aniversario con distintas acciones que situarán a los castellanomanchegos en el centro de la celebración. De este modo, la ONCE dedicará uno de sus cupones especiales a la efeméride de la emisora autonómica, que será presentado el día 28 de mayo en el programa de CMM 'En Compañía', con Ramón García.

La emisora autonómica también emitirá el próximo 30 de mayo 'El Radiomaratón de los 25', una programación especial compuesta por 25 espacios radiofónicos que reunirá a diferentes profesionales y oyentes, poniendo en valor el papel de la audiencia durante este cuarto de siglo de historia.

García ha destacado que "la radio saldrá a la calle para celebrar su 25 aniversario con los ciudadanos". En este sentido, Radio Castilla-La Mancha realizará una amplia cobertura del acto institucional del Día de Castilla-La Mancha el 31 de mayo desde Cuenca y celebrará una edición especial del 'Piknik 808', el festival que se enmarca en la celebración del 25 aniversario de la emisora regional y que reunirá a miles de personas en el Paseo de Recaredo de Toledo.

Radio Castilla-La Mancha, inmersa en la celebración de su 25 aniversario, apuesta por una nueva identidad visual que refuerza la apuesta de la emisora regional por un modelo de radio cercano, útil y adaptado a las nuevas tendencias. La nueva imagen corporativa representa la evolución hacia un nuevo ecosistema digital, al tiempo que mantiene su esencia tradicional y conexión con la ciudadanía.