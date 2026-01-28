La radiotelevisión pública de C-LM programa un año de memoria para soplar las velas de su cuarto de siglo

Presentación de los actos programados por CMM por su 25 aniversario. - CMM

TOLEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha Media (CMM) celebrará durante 2026 el 25 aniversario de su creación con un amplio programa de actos, eventos y contenidos especiales que se desarrollarán a lo largo de todo el año, una programación conmemorativa que ha sido presentada este miércoles en un evento celebrado en el plató de televisión más grande de la marca, que ha reunido a representantes institucionales, sociales, culturales y económicos de la región.

Así, el Ente público desplegará en 2026 una campaña multicanal y multiformato que combinará eventos institucionales, programación especial en televisión y radio, acciones digitales y presencia en la calle.

La campaña del 25 aniversario de Castilla-La Mancha Media se articula sobre una metáfora visual y emocional: la silueta de la región, cuyo perfil recuerda a un corazón, se convierte en el símbolo de una tierra que late y de un medio público que ha latido con ella durante un cuarto de siglo.

Bajo el lema '25 años latiendo contigo', la campaña resume ese compromiso en 25 verbos que condensan un viaje compartido. Nacer, crecer, informar, reir, sufrir y hasta veinte acepciones más para ilustrar la esencia de CMM.

Entre las principales citas del calendario destacan la Comisión de Programas de FORTA, que se celebrará en marzo y donde se entregará el premio nacional Pello Sarasola; el gran concierto de Radio Castilla-La Mancha, previsto para el 30 de mayo, coincidiendo con el inicio de las emisiones de la radio hace 25 años; la Junta General de FORTA, en el mes de junio; y la gran gala del 25 aniversario, que tendrá lugar en diciembre para conmemorar el inicio de las emisiones de la televisión y que pondrá el broche final a un año especialmente significativo para la cadena.

Durante todo 2026, la celebración estará presente de forma transversal en la programación de CMM, con programas especiales y contenidos que repasarán la evolución informativa, social y cultural de Castilla-La Mancha. Espacios emblemáticos y grandes coberturas --festivales, Carnaval, Semana Santa, iniciativas rurales o culturales-- incorporarán la identidad visual y narrativa del aniversario.