Rafael Ichaso Franco asume cargo de Coronel Jefe del Programa Liderazgo Táctico en Albacete

Acto de toma de posesión del nuevo Coronel Jefe del Programa de Liderazgo Táctic, Rafael Ichaso. - DIPUTACIÓN

ALBACETE 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coronel Rafael Ichaso Franco ha tomado posesión oficialmente este viernes de su nuevo pueto como Coronel Jefe del Programa de Liderazgo Táctico (TLP) y de su Componente Nacional en las instalaciones de la Base Aérea de Albacete.

El acto, presidido por el Teniente General Julio Nieto Sampayo, General Jefe del Mando Aéreo de Combate (MACOM), ha contado con la asistencia de numerosos representantes institucionales, entre ellos el presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero; el segundo teniente de Alcalde y concejal de Seguridad de Albacete, Alberto Reina, o la concejala de Empleo y Emprendimiento, Lucrecia Rodríguez de Vera.

Rafael Ichaso Franco, que sustituye en el cargo a César Óscar Acebes Puertas, quien ha ocupado el puesto desde 2024.

Cabañero ha puesto de manifiesto el apoyo y el respaldo de la Diputación al TLP y a la labor que desarrolla desde Albacete, reafirmando la plena disposición de la Institución provincial para seguir colaborando con este prestigioso programa de formación avanzada para pilotos de la OTAN, que sitúa a la provincia como referente internacional en formación, liderazgo táctico y cooperación internacional, según ha informado la Diputación por nota de prensa.

El presidente provincial también ha tenido la oportunidad de reiterar su felicitación a Ichaso Franco por el inicio de esta etapa, deseándole los mayores éxitos en su nueva responsabilidad, al tiempo que ha agradecido la dedicación y el trabajo desarrollado a Acebes Puertas.

Asimismo, Cabañero ha remarcado que la Diputación continuará siendo una aliada fiel con todas aquellas iniciativas que contribuyan a fortalecer el papel de este territorio como espacio de oportunidades y de cooperación internacional, valorando la estrecha relación institucional que mantiene con la Base Aérea de Los Llanos y con el propio Programa de Liderazgo Táctico.

De su lado, Alberto Reina ha deseado al nuevo responsable del TLP el mayor de los éxitos en esta nueva etapa profesional, al tiempo que le ha tendido la mano del Ayuntamiento para seguir colaborando, dentro del ámbito de sus competencias, en todas aquellas iniciativas que contribuyan al correcto desarrollo del Programa de Liderazgo Táctico y redunden en beneficio de la ciudad y de todos los albaceteños, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

El segundo teniente de Alcalde ha puesto en valor la estrecha vinculación que mantiene la ciudad de Albacete con la aeronáutica, subrayando la importancia que tiene el Programa de Liderazgo Táctico de Operaciones, conocido como la escuela de pilotos de la OTAN, para la ciudad y para la Base Aérea donde se integra y desarrolla y actividad diaria.

En este sentido, Alberto Reina ha recordado que el TLP ofrece formación avanzada a pilotos de élite de una decena de países que constituye una garantía para la paz y la seguridad, al tiempo que contribuye a proyectar internacionalmente la imagen de la 'Marca Albacete' como referente en el ámbito de la defensa y la aviación.

El segundo teniente de Alcalde ha destacado además la excelente labor desarrollada por el coronel jefe saliente, César Óscar Acebes Puertas, agradeciéndole su dedicación y compromiso durante el tiempo que ha permanecido al frente del Programa de Liderazgo Táctico en Albacete y deseándole los mayores éxitos profesionales y personales.