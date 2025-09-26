El Rastro Literario de Toledo regresa este domingo al corazón del Casco bajo el título 'Leyendas, Misterios y Cuentos'

Archivo - El Rastro Literario de Toledo celebra este domingo su tercera edición bajo el lema 'Versos, Historia y Naturaleza' - LIBROS VIVEN - Archivo

TOLEDO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este domingo, 28 de septiembre, la plaza del Corral de Don Diego y el Salón Rico acogerán una nueva edición del Rastro Literario de Toledo, bajo el título 'Leyendas, Misterios y Cuentos'.

Organizado por la Asociación Cultural Libros Viven con el apoyo del Ayuntamiento, el Consorcio de Toledo y diversas entidades sociales, el Rastro Literario se ha consolidado como una cita mensual que combina literatura, inclusión social y sostenibilidad, según ha informado la organización a Europa Press.

El evento se celebrará en horario de 11.00 a 20.00 horas y contará con mercado de libros de segunda mano, talleres, conferencias, recitales, cuentacuentos, actividades infantiles y música en directo. Todo ello enmarcado en el convenio medioambiental 'Raíces Literarias' con ARBA Toledo, que garantiza la plantación de un árbol por cada 3 libros vendidos.

En cuanto al programa, las actividades se desarrollarán de 11.00 a 20.00 horas. En concreto, en el Salón Rico, a las 12.00 horas, tendrá lugar la ponencia 'Las Cruces del Alba: Crímenes y misterios en las calles de Toledo', a cargo de Manuel Blázquez; al que seguirá a las 13.00 horas el recital poético 'Con los versos al aire', con Alicia Es. Martínez, Cece, Acoyani Guzmán, Eddie J. Bermudez, Zero y Cachorrito.

A las 18.00 horas será el turno para la ponencia 'Crónicas del Misterio Rutas de Toledo: Anécdotas de los libros Fantasmas de Toledo y Toledo Mágico' con Luis Rodríguez Bausá y Juan Luis Alonso Oliva.

En cuanto a las talleres, de 12.00 a 14.00 horas tendrá lugar '¿Creamos leyendas? Los dragones y el origen de Toledo', por Toledo Errante; de 16.00 a 17.30 horas 'Descubre el mundo de las abejas: Conócelas, cuídalas y protégelas', con Gregorio Jaime García Peña; y de 18.00 a 20.00 horas 'Arquinsectos de la naturaleza: Construcción de hoteles para insectos', por ARBA Toledo y Seacam.

Las actividades en el exterior serán de 11.00 a 20.00 horas el Mercado de Libros por la Asociación Cultural Libros Viven; de 11.00 a 15.00 horas será la creación del bestiario mural 'Saca tu Bestia', por Libros Viven; y de 12.45 a 17.45 horas 'Verso por estocada, duelo de espadas de Versado'.

De 16.00 a 20.00 horas habrá un pintacaras con Ainara Gutiérrez Hernández (@iridiscencias) y de 18.00 a 20.00 horas el cuentacuentos y kamishibai (YMCA Toledo), 'Los colegas de Karmela', 'Momotaro', 'Elefantito tiene hambre', '¿Quién se ha hecho esto en mi cabeza?'.

También habrá música en directo de 16.00 a 19.00 horas con Darya Neumiarzhytskaya y su instrumento Salterio/Címbalo.

Como cada edición, el Rastro Literario de Toledo refuerza su papel como cita cultural mensual que dinamiza el casco histórico, impulsa el comercio local y proyecta a Toledo como una ciudad comprometida con la lectura, la inclusión social y el medioambiente.