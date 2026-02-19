Ratificado el convenio entre Madrid y C-LM para la renovación del abono de transporte en el periodo 2026-2029

Archivo - Abonos de transporte. - PLENA INCLUSIÓN MADRID - Archivo

TOLEDO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes regionales ha ratificado este jueves, con los votos a favor de PSOE y PP y la abstención de Vox, el convenio de colaboración entre las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha para la renovación de la utilización de los títulos de abono transportes del Consorcio Regional de Transportes madrileño en los desplazamientos entre ambas comunidades autónomas en el periodo 2026-2029.

Fue a finales del pasado año cuando los consejos de Gobierno de ambas comunidades dieron el visto bueno a este convenio, que se viene suscribiendo desde el año 2001. Cuenta con una inversión estimada hasta 2029 de 86,4 millones de euros, de los que el Ejecutivo madrileño aportará el 54% --47 millones--, y el castellanomanchego el 46% restante, --39,4 millones--.

Esta iniciativa beneficia a aproximadamente 105 municipios de Castilla-La Mancha y son 28.500 jóvenes y otras 6.500 personas de otras franjas de edad,que hacen un total de 35.000 personas, las que utilizan este descuento en el abono transporte de Madrid.

Del mismo modo, 39.400 residentes en Madrid viajan con frecuencia a las provincias de Toledo y Guadalajara mediante las 22 líneas que el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) mantiene para conectar a los ciudadanos madrileños con más de un centenar de municipios castellanomanchegos.

Para realizar estos recorridos es necesario disponer del abono válido para la zona E, tanto en su modalidad general como en la destinada a menores de 26 años.

Se trata de títulos personales e intransferibles que permiten desplazarse sin límite por toda la Comunidad de Madrid y utilizar todos los modos de transporte público: Metro, Metro Ligero, autobuses urbanos e interurbanos y Cercanías Renfe.