Reabierta al tráfico la CM-4000 en Talavera tras ser cortada por riesgo de derrumbe de una torreta eléctrica

TOLEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que se ha finalizado la intervención y la carretera CM-4000 a su paso por Talavera de la Reina vuelve a estar nuevamente abierta al tráfico de vehículos tras ser cortada por riesgo de caída de una torre eléctrica que pasa por encima de la carretera y las vías cercanas del tren.

Dicho corte se efectuaba sobre las 13.13 horas de este martes.

En el lugar han trabajado agentes de la Guardia Civil, bomberos del Parque de Talavera, así como efectivos de mantenimiento de carreteras que han señalizado la zona del corte.