Reabierto el paso de vehículos en la CR-412 tras permanecer cortada debido a las inundaciones

La carretera CR-412 había quedado cerrada entre Los Pozuelos de Calatrava y la CM-4112. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mantenimiento de carreteras ha informado de que la CR-412, a la altura de Los Pozuelos de Calatrava (Ciudad Real) y que se encontraba cortada desde la tarde de este martes debido a inundaciones, se encuentra ya abierta al tráfico.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha consultadas por Europa Press, la vía había permanecido con el tráfico suspendido desde las 19.25 horas del martes, desde Los Pozuelos de Calatrava hasta la CM-4112.

Sobre las 9.30 horas se ha vuelto a permitir el paso a los vehículos ante la mejora de la situación.