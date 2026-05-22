Reabre el acceso al Nacimiento del Río Cuervo tras concluir los trabajos selvícolas en el paraje

Archivo - Nacimiento río Cuervo. - EUROPA PRESS/JCCM - Archivo

CUENCA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El acceso de visitantes al Monumento Natural del Nacimiento del Río Cuervo de Cuenca quedará reabierto al público este viernes, 22 de mayo, a partir de las 15.00 horas, tras haber finalizado los trabajos selvícolas iniciados a mediados de mes, según informa el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Las actuaciones en el paraje de Vega del Codorno, orientadas prioritariamente a garantizar la seguridad en la zona, han concluido dentro de los plazos previstos.

Los trabajos se han centrado en la corta de la chopera situada junto al aparcamiento, cuyos ejemplares presentaban un alto riesgo de caída debido a los daños estructurales causados por el temporal de viento del pasado marzo.

Una vez eliminados los riesgos de derribo de arbolado y asegurado el entorno, el espacio natural recupera su actividad normal.

Las condiciones de acceso se mantienen exactamente igual que antes del cierre temporal.

La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca agradece la comprensión y colaboración de los ciudadanos durante el desarrollo de estas labores necesarias para la conservación y seguridad de este entorno protegido.

Para cualquier información adicional, las personas interesadas pueden seguir dirigiéndose a los canales oficiales de información de la Consejería de Desarrollo Sostenible.