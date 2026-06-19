Reabre sus puertas el Parque de la Vega, "completamente remodelado", y dando a Toledo "la entrada que se merece"

Reapertura del Parque de la Vega - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha celebrado la reapertura del Parque de La Vega este viernes, un nuevo parque "completamente remodelado", completamente accesible, con baños aptos para personas ostomizadas y con unos nuevos kioscos "más cómodos y más modernos".

Además, según ha detallado el regidor en declaraciones a Europa Press, La Vega contará con una nueva zona infantil que "seguro hace las delicias de los más pequeños" y sobre todo con ese nuevo paseo imperial recuperando las esculturas que estaban "completamente abandonadas" dando a la ciudad "la entrada que se merece".

Desde este viernes hasta el domingo, vecinos y visitantes podrán disfrutar de propuestas gratuitas en un entorno renovado que recupera su protagonismo como espacio de encuentro y convivencia en la ciudad.

Durante todo el fin de semana permanecerá abierta la exposición 'Memoria del Parque de La Vega', instalada frente a la Casa de Corcho, una muestra que permitirá a los asistentes recorrer la historia y evolución de este emblemático enclave toledano.

La programación arrancará este viernes con la 48ª Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono, cuya salida tendrá lugar a las 21.00 horas desde el Paseo Imperial, consolidándose como una de las citas deportivas tradicionales de la ciudad. La jornada concluirá a las 22.00 horas con el concierto de la Unión Musical Benquerencia en el Templete de La Vega.

El sábado estará marcado por las propuestas culturales y patrimoniales. A las 10.30, 12.00 y 19.00 horas, la compañía Teatro Atenea ofrecerá las rutas teatralizadas 'La Vega Imperial: reyes, risas y secretos de Toledo', con salida desde el Templete de La Vega, acercando la historia de la ciudad de una forma amena y participativa. Además, dentro del programa Patrimonio Andalusí, se celebrarán visitas guiadas a las 11.00 y 12.00 horas, con reserva previa online a través de la web de Turismo de Toledo. El punto de encuentro será la Oficina de Turismo de La Vega.

El domingo estará especialmente dedicado a las familias y al ocio saludable. Entre las 09.00 y las 12.00 horas, el Paseo Imperial acogerá actividades deportivas infantiles dirigidas a niños de entre 6 y 12 años, con disciplinas como fútbol, baloncesto, vóley, tiro con arco, tenis, pádel, bádminton, atletismo, tenis de mesa y futbolín.

Asimismo, de 10.00 a 12.00 horas se desarrollará una masterclass de yoga en el interior del parque, promoviendo el bienestar y el disfrute del entorno natural. A las 13.00 horas, los hosteleros de los quioscos del parque ofrecerán un aperitivo gratuito a los asistentes como gesto de bienvenida a esta nueva etapa de La Vega.

La programación concluirá con una tarde-noche dedicada a la cultura y la música. A las 20.00 horas, el Templete de La Vega acogerá el espectáculo de títeres 'La ratita presumida', a cargo de la compañía Tropos Teatro de Títeres, pensado para el público familiar.

Finalmente, a las 22.00 horas, la Banda de Música Ciudad de Toledo pondrá el broche final a este fin de semana de celebración con un concierto en el Templete.