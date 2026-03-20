Reabre en su totalidad la A-3 en Minglanilla, cortada desde el miércoles tras volcar un camión con naranjas

Archivo - Imagen de Minglanilla en Google Maps. - GOOGLE MAPS - Archivo

CUENCA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La A-3 a su paso por Minglanilla ha reabierto en su totalidad al tráfico en sentido Valencia, que se ha visto afectado desde el pasado miércoles tras el vuelco de un camión que transportaba naranjas.

Así lo confirma el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que este jueves informó de la reapertura de uno de los dos carriles que quedaron cortados.

El siniestro tuvo lugar a las 10.13 horas de este miércoles en el kilómetro 241 de dicha vía. El conductor del camión, de 45 años, tuvo que ser asistido en el lugar por una UVI.