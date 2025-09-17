Reabre al tráfico la CM-4041 en Portillo de Toledo, cortada tras colisionar un turismo y un camión

TOLEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La CM-4041 ha reabierto al tráfico en el término municipal de Portillo de Toledo tras permanecer varias horas cortada tras colisionar un turismo y un camión, siniestro que ha dejado al conductor del coche, un varón de 53 años, herido grave.

Así lo han confirmado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, que han informado que el siniestro ha tenido lugar a las 5.02 de este miércoles.

El herido, que ha tenido que ser rescatado del interior del vehículo por los Bomberos de Santa Olalla, ha sido trasladado en una UVI al Hospital Universitario de Toledo.

En el operativo también han participado Guardia Civil, médico de urgencias, una ambulancia y efectivos de mantenimiento de carreteras, que han limpiado la vía para que pudiera recuperar la normalidad.