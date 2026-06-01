Reabre al tráfico la TO-23 en Toledo tras haber quedado cortada por el vuelco de un camión

Archivo - TO-23 a la altura de Toledo - GOOGLE MAPS - Archivo

TOLEDO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La carretera TO-23, que permanecía cortada este lunes dentro del término municipal de Toledo tras el vuelco de un camión que transportaba arena, ya ha sido reabierta al tráfico.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos han tenido lugar a las 9.15 horas en el kilómetro 5,800 de la carretera, cuando el camión ha volcado de lado, lo que ha provocado el corte de la vía. El accidente no ha dejado heridos.