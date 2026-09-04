El Real Conservatorio de Música y Danza, hilo conductor del estand de la Diputación en la Feria de Albacete

Presentación de la programación de la Diputación provincial para la Feria de Albacete 2026 - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Albacete ha presentado la programación con la que volverá a convertir su estand, ubicado junto a la puerta R-8 del Recinto Ferial, en "la casa de toda la provincia" en la Feria de Albacete 2026. Más de 60 actividades entre el 7 y el 17 de septiembre que, este año, tendrán como gran hilo conductor el 75º aniversario del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de la institución provincial, bajo el lema '75 años marcando el compás. La música y la danza hacen provincia'.

El presidente provincial, Santi Cabañero, ha dado a conocer las líneas maestras de esta propuesta acompañado por el vicepresidente, Fran Valera; la diputada provincial Raquel Ruiz; y el director del propio Real Conservatorio, Jesús Manuel Díaz Valenciano, además de una amplia representación del equipo de Gobierno provincial.

Cabañero ha explicado que, después de todo un año conmemorando esta efeméride, "no se nos ocurría un mejor escaparate que la propia Feria de Albacete" para dar la máxima dimensión a un centro por el que han pasado más de 16.000 alumnas y alumnos desde que naciera en 1951.

Con esa filosofía, la música tendrá una presencia transversal en el estand, también con las bandas y agrupaciones musicales de la provincia, a las que Cabañero ha reconocido por su enorme aportación cultural, educativa, social y asociativa a los municipios.

Cada jornada, desde el 9 hasta el 17 de septiembre, un municipio asumirá un protagonismo especial ligado precisamente a su historia musical y a sus agrupaciones, en este orden: Pozo Cañada, Bonete, Hoya Gonzalo, Madrigueras, Tarazona de la Mancha, Fuente-Álamo, Alcaraz, Alatoz y Tobarra.

La inauguración oficial del estand será el martes 8 de septiembre desde las 13.00 horas y contará con la Banda Sinfónica del Real Conservatorio, dirigida por Francisco Casado, poniendo el primer compás a la presencia institucional de la Diputación en la Feria.

Precisamente, la zona expositiva huirá de un concepto puramente retrospectivo. El vicepresidente ha explicado que la Diputación ha buscado crear nuevamente "un espacio vivo, que se pueda tocar y que se pueda escuchar", donde historia y futuro convivan.

Cada tarde, a las 19.00 horas, regresará además uno de los clásicos de la Diputación en Feria: el montaje fotográfico, titulado este año 'A ensayar', con una ambientación musical que, como ha señalado Fran Valera, volverá a convertirlo en una herramienta lúdica y también de promoción turística a través de las miles de fotografías que cada Feria circulan por redes sociales.

UNA PROGRAMACIÓN "PARA TODOS LOS PÚBLICOS"

Raquel Ruiz ha detallado buena parte de una agenda que volverá a mantener el estand activo durante toda la jornada, con teatro, cuentos, magia, payasos y música para público infantil y familiar, además de conciertos y actuaciones nocturnas.

Por el escenario pasarán nombres y propuestas como Celia Mancebo, Argonautas, Jorge Orión, Otra Movida, Rockola Circus, El 28 --tributo a La Oreja de Van Gogh--, un tributo a Ella Baila Sola o Eva Calero, además de propuestas de música popular como la Rondalla de la Asociación de Jubilados Fraternidad de Villamalea.

También volverán las emisiones de radio en directo desde el propio estand y las citas con asociaciones, entidades y colectivos de muy distintos ámbitos.

Entre éstas figuran la Mesa del Capítulo de la Fundación Toro de Lidia, el 9 de septiembre; la Lonja Agropecuaria para La Mancha y la presentación del nuevo curso de ALUEX, el día 10; la celebración del 25º aniversario del Circuito Provincial de Carreras Populares, el 11; la presentación de la VI Gran Fondo Sierra de Albacete, el 15; la entrega del Premio Altozano al Instituto de Estudios Albacetenses, el 16; y los premios del IV Concurso Internacional de Munipoesía, el 17.

Cabañero se ha detenido especialmente en las dos actividades deportivas. El viernes 11, el estand acogerá un homenaje por los 25 años del Circuito Provincial de Carreras Populares, con reconocimiento especial a los más de cuarenta ayuntamientos que forman parte de una iniciativa convertida en uno de los grandes proyectos deportivos y vertebradores del territorio.

Y el martes 15 llegará la presentación de la sexta Gran Fondo Sierra de Albacete, que incorporará un marcado componente de igualdad y ciclismo femenino con la presencia de Women in Bike, proyecto de la Real Federación Española de Ciclismo, y estará conducida por Juan Mari Guajardo, speaker oficial de La Vuelta. Cabañero ha avanzado además que habrá alguna sorpresa de relevancia que se dará a conocer cuando esté definitivamente cerrada.

El Conservatorio sale de las aulas y entra de lleno en la Feria Jesús Manuel Díaz Valenciano ha concretado la programación directamente vinculada al Real Conservatorio, agradeciendo al alumnado y profesorado que ha continuado ensayando durante el verano, antes incluso del inicio de la actividad lectiva.

Todas las propuestas reunirán, de una u otra forma, a alumnado actual, equipo docente, antiguos estudiantes y profesionales vinculados a lo largo de su trayectoria al centro.

Tras la participación de la Banda Sinfónica en la inauguración del día 8, esa misma noche, a las 23.30 horas, actuará Ensemble Kalimbe Percusión, una agrupación nacida precisamente en las aulas del Conservatorio.

El día 9 habrá un dúo de saxofón y acordeón, y a las 19:30 horas llegará la danza con alumnado de Enseñanzas Elementales, que recorrerá distintos estilos de la tradición española y cerrará con las seguidillas manchegas de Albacete.

El 12 de septiembre, el quinteto de viento Collis Musicae presentará Raíces, una propuesta dedicada a Manuel de Falla en el 150º aniversario de su nacimiento que sumará la participación de la soprano Paloma Gallego, la bailaora Andrea Álvarez y la narradora y musicóloga Fátima Martín.

El día 13, la compañía de Ismael Olivas, antiguo alumno del centro, llevará al estand Feria en Danza, reuniendo coreografías de distintos proyectos en los que también han participado bailarines y estudiantes formados en Albacete.

La exposición temporal de clarinetes históricos tendrá también su traslación a la programación. El 14 de septiembre, el profesor José Lozano ofrecerá una conferencia sobre la evolución del instrumento, seguida de una actuación a cargo de tres profesores de clarinete del Real Conservatorio.

Una de las citas más festivas llegará el día 15 a las 23.30 horas con 'Disney en Swing', protagonizada por la Big Band del Real Conservatorio, formada por 22 músicos y tres cantantes y dirigida por Juan Carlos Vila, que reinterpretará conocidas melodías de Disney desde el lenguaje del jazz y el swing.

El programa específico del centro concluirá el 16 de septiembre con el cuarteto de cuerda El Sonido del Estrecho, integrado íntegramente por alumnado de quinto de Enseñanzas Profesionales, con una propuesta que viajará de la música clásica a las bandas sonoras, el pop y el rock.

PROGRAMACIÓN FUERA DEL RECINTO FERIAL

La programación provincial se extenderá también fuera del Recinto Ferial. Así, el Teatro Circo acogerá teatro, lírica, magia y música, incluyendo el recital de Ainhoa Arteta, además de conciertos de la Unidad de Música de la Guardia Civil, la Banda Sinfónica Municipal de Albacete y la Unidad de Música de la DIACU.

El Teatro de la Paz tendrá programación prácticamente diaria entre los días 11 y 16, con propuestas familiares, musicales, humor y circo.

Y a ello, se añaden dos exposiciones que podrán visitarse durante estas fechas: 'Albacete Siempre 2026', en el Chalé Fontecha, y 'Serzo vs. Palencia. Preludio de una III Escuela de Vallecas', recientemente inaugurada en el Centro Cultural La Asunción.