RealFest celebra su II edición el 1 de agosto en El Real de San Vicente con música y actividades para todas las edades - REALFEST

TOLEDO 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival de rock dirigido a todas las edades, RealFest, celebra su segunda edición el próximo 1 de agosto en la Finca El Collao, situada en la localidad toledana de El Real de San Vicente.

El evento volverá a contar con una zona infantil con atracciones y actividades para los más pequeños y con un escenario principal en el que actuarán Javito Bigotito con su espectáculo circense, las bandas Daphne, La Des Van, Chula y The Green Tones y cerrará Dj Elegante, ha informado la organización en nota de prensa.

El espacio de entretenimiento para niñas y niños abrirá sus puertas a las 18.00 horas y dispondrá de monitoras, juegos infantiles, puestos de artesanos, de comida y de bebida. Javito Bigotito se subirá el escenario del Realfest a las 19.00 horas para ofrecer espectáculo participativo para todos los públicos con malabares, equilibrios, fuego y humor.

A las 20.30 se cerrará el espacio infantil para dar comienzo a los conciertos. Abrirán la programación musical The Green Tones. Esta banda madrileña convierte cada concierto en una auténtica fiesta, llevando al rock clásicos del folk irlandés que combinan con temas propios. Su directo está lleno de energía, buen rollo y conexión con el público.

A las 23.00 horas será el turno de Chula. Esta formación de rock castizo que marida sin complejos boleros y ritmos hispanos con guitarras pesadas y teclados del averno. Un sonido único, intenso y sin etiquetas.

Después seguirán Daphne. Su música combina la intensidad rítmica con letras que exploran la vulnerabilidad y el conflicto. Una de las propuestas emergentes más potentes y originales del panorama nacional.

Cerrarán los concierto la veterana banda talavera de rock ska La Des Van. Traen de la mano su último EP 'No hay manera', que presentarán por primera vez en el escenario el RealFest. El broche final lo pondrá DJ Elegante con una selección ecléctica de grandes bandas, de todas las épocas y estilos para bailar sin etiquetas, ni prejuicios.

RealFest cuenta como patrocinadores con Lambas Durán Gestoría y Asesoría, el Ayuntamiento de El Real de San Vicente, Meika, Clínica Hapsis, y Menos Cuarto Producciones. Colaboran Microbuses Díaz; Corrochano, La Tejea Productos Artesanales, BW Power Systems, Hermanos Maqueda González, Gasóleos El Real, Clínica Dental Sedona, 3F Ingeniería y el blog musical Mi Chambergo de Entretiempo.