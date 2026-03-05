Realizada con éxito la voladura de la chimenea de humos de la antigua central térmica de la Sevillana en Puertollano

Derribo de la chimenea de humos de la antigua central térmica, - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 5 (EUROPA PRESS)

La gran chimenea de salida de humos de la antigua central térmica de la Sevillana de Puertollano (Ciudad Real), situada en la carretera de Mestanza, ha sido demolida a las 16.00 horas de este jueves tras la detonación de una carga de explosivos en su base.

La voladura controlada ha sido realizada por la empresa Erri Berri, y la caída de la estructura ha durado segundos. El operativo en la fase crítica apenas ha durado unos 20 minutos, tiempo durante el cual se ha cortado de la carretera y establecido un perímetro de seguridad de 300 metros.

La demolición de esta infraestructura supone otro importante hito en el desmantelamiento de estas históricas instalaciones energéticas de la ciudad industrial.

La chimenea, de 120 metros de altura y estructura cilíndrica de hormigón, es el último icono visual de la vieja térmica de carbón. Extrabajadores de la empresa han recogido firmas y reivindicado la conservación de este elemento como *icono* del patrimonio industrial, algo parecido a lo que sucediera con su desaparecida compañera, la voluminosa torre de refrigeración. Será, pues, el último gran vestigio superviviente tras 54 años de existencia, toda vez que ya han sido demolidos prácticamente todos los edificios y estructuras.

La central térmica de Puertollano fue construida y puesta en marcha por la empresa Sevillana de Electricidad en 1972. En 1994 pasó a manos de Endesa, que en 2002 la vendió al grupo italiano ENEL y, a su vez, a la multinacional alemana EON seis años después, cuando la central tenía una plantilla de 72 trabajadores.

Finalmente, esta central de 220 megavatios de potencia dejó de funcionar en octubre de 2013, un año antes de que la mayoría de los activos de EON en España pasaran a denominarse Viesgo Generación tras su venta a los fondos Macquarie European Infrastructure Fund 4 y Wren House Infrastructure.

Tras su pertenencia a Viesgo, las instalaciones fueron adquiridas por Repsol, que recientemente suspendió el proyecto de planta de generación de hidrógeno verde proyectada conjuntamente con RIC Energy en esta antigua térmica por la *inviabilidad técnica y económica* del proyecto.

En 2013 comenzaron los trabajos de retirada de las distintas unidades. El desmantelamiento culminó en una primera fase el 27 de noviembre del 2015 con la voladura de la torre de refrigeración. En 2018 Repsol compró a través del fondo australiano Macquarie Super Core Infrastructure los activos no regulados de Viesgo relacionados con la generación de electricidad de bajas emisiones y su comercializadora de gas y electricidad. En 2020 Repsol Generación Eléctrica SL demolió la zona norte-centro de la central.