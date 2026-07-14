Rebajan a 10 años la condena al hombre que intentó matar a su tío en Arroba de los Montes tras una pelea en un bar

Juicio al condenado por intentar matar a su tío en Arroba de los Montes tras una pelea en un bar. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado a diez años de prisión al hombre acusado de intentar matar a su tío tras una pelea iniciada en la terraza de un bar de Arroba de los Montes (Ciudad Real) y que le provocó dos paradas cardíacas.

La condena se ha acordado este martes mediante la conformidad entre la defensa y el Ministerio Fiscal, que inicialmente reclamaba 18 años de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa.

Según ha narrado el abogado de la defensa, Cristian Carretero, el acusado ha reconocido los hechos y ha aceptado también una orden de alejamiento durante 25 años, así como una indemnización de 113.500 euros por el perjuicio sufrido por la pérdida de calidad de vida de la víctima, que presenta un deterioro cognitivo grave como consecuencia de los golpes recibidos en la cabeza.

Los hechos ocurrieron sobre las 15.00 horas del 29 de abril de 2024. El acusado y su tío comenzaron una discusión en la terraza de un bar, donde se produjo un primer enfrentamiento físico. Tras ser separados por varias personas, la víctima abandonó el establecimiento y se dirigió hacia su domicilio.

El condenado tomó entonces su vehículo y salió detrás de él. Cuando lo alcanzó, se bajó del coche, lo derribó de una patada y comenzó a propinarle numerosos puñetazos y patadas en la espalda, las piernas, los hombros y la cabeza.

Según recoge el escrito de la Fiscalía, el acusado llegó a pisarle la cabeza a la altura de la sien y continuó golpeándolo pese a las peticiones de las personas que presenciaron la agresión. La víctima quedó tendida en el suelo e inconsciente.

El hombre sufrió politraumatismos y dos paradas cardiorrespiratorias antes de ser trasladado al hospital de Toledo. La Fiscalía sostiene que habría fallecido de no haber recibido asistencia inmediata mediante una UVI móvil y un helicóptero medicalizado.

El abogado defensor ha explicado tras el acuerdo que víctima y condenado son tío y sobrino y que existían desavenencias familiares anteriores. También ha señalado que su representado carecía de antecedentes y ha mostrado su arrepentimiento y pedido disculpas al perjudicado.

El condenado permanece en prisión provisional desde abril de 2025, por lo que el tiempo ya cumplido se descontará de la pena. Según su defensa, se ha comprometido a realizar aportaciones económicas desde prisión para intentar indemnizar a su tío y reparar el daño causado.