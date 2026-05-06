Recamder alerta de los perjuicios que la llamada de Airbnb a rehabilitar casas en desuso tendría para el medio rural

Vivienda en el medio rural. - RECAMDER

TOLEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (Recamder) ha dado la voz de alarma ante los efectos negativos que tendría para el medio rural la iniciativa impulsada por la conocida plataforma Airbnb para rehabilitar viviendas en desuso de pequeños municipios y convertirlas en alojamientos de alquiler vacacional.

"Debemos actuar con cabeza, de manera responsable y siendo conscientes de los problemas que iniciativas de este tipo supondrían para el futuro del medio rural, puesto que priorizar el uso turístico reduce la oferta disponible para quienes quieren vivir y trabajar en el territorio, por lo que se estarían generando efectos contrarios a los que se persiguen", ha alertado el presidente de Recamder, Jesús Ortega.

Según informa la red, Ortega ha recordado que todas las ciudades y zonas turísticas ya sufren los efectos de esa política que ha apostado por fomentar las viviendas de uso turístico "en detrimento de quienes residen en esos lugares, lo que ha generado mayor escasez de vivienda para residentes y precios muy elevados".

"Ahora esa misma filosofía que ya hemos visto que no funciona en las ciudades se quiere trasladar al medio rural y eso es algo que no podemos permitir porque estaríamos vendiendo nuestro futuro y nuestra identidad rural" ha advertido, añadiendo que incentivar la vivienda turística puede convertirse en "un problema más que en una solución".

"Por eso no podemos permitir que las casas que deberían servir para fijar población acaben destinadas casi exclusivamente a estancias de corta duración".

Dicho esto, el presidente de Recamder ha puesto el foco en el trabajo realizado durante años para atraer población, especialmente jóvenes y familias, insistiendo en que "si las viviendas rehabilitadas se orientan al visitante en lugar del vecino, estaríamos debilitando nuestros propios esfuerzos".

"No podemos convertir nuestros pueblos en escenarios pensados únicamente para el visitante, porque un pueblo necesita vecinos, vida durante todo el año y servicios abiertos y estables", señala Ortega, quien ha apuntado que la reducción en el número de viviendas disponibles haría mucho más complicado que profesionales como médicos, profesores, funcionarios o familias puedan trasladarse a vivir a los pueblos.

Asimismo, ha remarcado que estos alquileres vacacionales serían competencia directa para las casas rurales y alojamientos turísticos que existen en el medio rural y podría suponer el cierre de muchos de ellos y la destrucción de empleo.

"El medio rural necesita otro tipo de iniciativas", ha reclamado Ortega, que ha añadido que cualquier inversión debe garantizar primero el derecho a vivir en el pueblo. "Si invertimos millones en rehabilitar viviendas y esas viviendas no sirven para fijar población, estaríamos perdiendo una oportunidad histórica".

Por ello, ha pedido a todos los responsables de los Grupos de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha y de España, así como a entidades, promotores y particulares que, antes de presentar su candidatura al proyecto 'Compromiso Rural' de Airbnb reflexionen sobre el futuro que quieren para sus territorios.

Recamder, concluye su presidente, pide priorizar el uso residencial, reforzar la economía local más allá del turismo y asegurar que el desarrollo llegue, en primer lugar, a quienes ya viven en el medio rural, "porque sin vecinos, no hay futuro rural".