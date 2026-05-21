Rechazada la propuesta de Vox para aplicar la prioridad nacional en C-LM en el acceso a ayudas y subvenciones

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno. - CARMEN TOL2/CORTES

TOLEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha han rechazado este jueves la propuesta de Vox al debate sustanciado en las Cortes, a petición de este grupo, que demandaba al Gobierno regional aplicar el criterio de prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, con los votos de PP y PSOE.

Concretamente, Vox ha instado al Gobierno regional a promover que en Castilla-La Mancha el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspire en el principio de prioridad nacional y se procure la asignación prioritaria de los recursos "a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en el territorio" y se excluya el acceso a prestaciones y servicios sociales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital.

Por otro lado, el PP ha visto rechazada su propuesta, en la que pedía instar al Gobierno regional a "promover el acceso a las subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable".

Este sistema, según el PP, adecuado a la legalidad vigente, debe incluir establecimiento de un período mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio, vinculación del acceso a ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución.

La propuesta de los socialistas respecto a este debate ha decaído por producirse un empate técnico entre PSOE y PP, por lo que tampoco ha quedado aprobada.

En la misma, el PSOE rechazaba los pactos a los que están llegando el Partido Popular y Vox en diferentes administraciones públicas de Castilla-La Mancha, en los que se contempla "aplicar la prioridad nacional en el acceso a los servicios públicos, discriminando y excluyendo a las personas migrantes, medidas que son contrarias al ordenamiento jurídico de España".

INMIGRACIÓN COMO PARTE DE LA SOLUCIÓN

Ha sido la consejera de Bienestar Social, Bárbara García, la primera en intervenir en este punto para recordar que el 79 por ciento de los 919 municipios de Castilla-La Mancha están incluidos en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, afirmando que "la inmigración no es un problema para la despoblación, sino que es parte de la solución".

"Muchos de nuestros pueblos han mantenido población, actividad económica y servicios, gracias precisamente a la llegada de personas migrantes. Sectores como la agricultura, los ciudados, la logística o la hostelería dependen en gran medida de trabajadores extranjeros. Señalarles como el problema, es completamente ridículo", ha aseverado la titular en Bienestar Social.

Así, ha citado que el crecimiento poblacional durante tres años consecutivos y el saldo migratorio acumulado en la región entre el 2021 y el 2024 ha sido de 15.423 personas. De cada 100 personas que emigran a la región, 23 eligen como destino las zonas poco pobladas, un dato "muy significativo", según ha precisado García.

"La pregunta, por tanto, no es si realmente queremos inmigración o no. No, la pregunta que nos debemos hacer es si queremos gestionar bien nuestro territorio, si queremos garantizar los derechos universales a nuestros ciudadanos. Esa es la pregunta y la respuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha", ha afirmado.

La política de la Junta "se basa en valores, en datos, en la responsabilidad que implica gobernar para todos". Ha pedido a Vox que tomen un "rumbo distinto" en sus consideraciones y que no caigan "solo el debate del odio".

Ha pedido a Vox "mirar la historia" cuando "los castellanomanchegos emigraron a Alemania, con una maleta de cartón" o "los que mandaban dinero a sus familias desde cualquier punto de Europa".

C-LM, "GOLPEADA POR INMIGRACIÓN MASIVA"

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha situado a Castilla-La Mancha como una de las regiones "más golpeadas" por la "inmigración masiva", donde "se perturba la paz social".

Ha mencionado que en varias provincias de la región más del 20 por ciento de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital son extranjeros. En Toledo, de los 13.000 beneficiarios, un 22% son extranjeros; en Guadalajara, de 3.000 beneficiarios, un 28% son extranjeros o en Cuenca, de los 2.700 beneficiarios, el 27% son extranjeros. Esas son sus cifras, las cifras de su gestión, de la gestión de Emiliano García-Page en cuanto al ingreso mínimo vital en Castilla-La Mancha.

"La inmigración en España detrae más recursos de los que aporta. Eso está demostrado científicamente y avalado por innumerables estudios", ha argumentando Moreno.

Ha demandado que "se audite el gasto público en Castilla-La Mancha y saber cuál es el impacto de la inmigración ilegal en la sanidad pública" y ha preguntado a la consejera "por qué el Partido Socialista no quiere que se sepan las cuentas reales y el impacto de la inmigración en nuestra región".

Ha advertido de que cuando lleguen al Gobierno regional abrirán "todos los cajones para sacar el coste real de los menores no acompañados en las cuentas públicas de Castilla-La Mancha, para saber el coste real de la inmigración ilegal en la sanidad pública regional, para saber el número real de migrantes beneficiarios de vivienda pública".

"Los castellanomanchegos tienen todo el derecho a saberlo, a saber la realidad de las cuentas. En Vox no vamos a quedarnos de brazos cruzados", ha insistido.

PP DEFIENDE AL EXTRANJERO QUE APORTA

Por su lado, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carolina Agudo, ha señalado que, en su propuesta de resolución, su partido pide que "se derogue la regulación masiva planteada por Pedro Sánchez", y que "exista prioridad nacional conforme al arraigo y a la legislación vigente".

Comparte con Vox que "los recursos públicos no son ilimitados", pero desde el PP defienden que "quienes trabajan, quienes cotizan, quienes pagan impuestos, quienes han echado raíces aquí", deben "tener prioridad en el acceso de los servicios públicos", aunque ha aclarado que el PP no pregunta "de dónde viene" cada persona.

Así, ha defendido a "los extranjeros que han venido a trabajar, a aportar y a construir su proyecto de vida". "El que viene a España a aportar al Estado de Bienestar, bienvenido. El que viene a España a delinquir, fuera de nuestro territorio. Así de claro y sin ninguna duda", ha afirmado Agudo.

PSOE LAMENTA EL RACISMO DE VOX

De su lado, el socialista Pablo Camacho ha señalado que lo que defiende Vox "es un bulo", lamentando que no sean "originales ni para ser racistas". "La historia nos recuerda que las sociedades han caído muchas veces en la misma piedra, también en la piedra del racismo".

Ha acusado a Vox de utilizar como decorado de sus discursos "a los españoles, utiliza a los pensionistas, a los trabajadores, a los jóvenes, a las familias humildes y al mundo rural".

Así, les ha reprochado de presumir "de ser cristianos", un planteamiento que "en la práctica choca frontalmente contra el verdadero mensaje de Jesús de Nazaret". "En la parábola del buen samaritano, Jesús no eligió como ejemplo moral al poderoso, ni al puro, ni al nacional. Jesús eligió precisamente a un extranjero, a un inmigrante despreciado, para dar una lección a quienes se creían mejores que él", ha relatado Camacho.