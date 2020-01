Rechazadas las dos enmiendas del PP a la Ley de Evaluación Ambiental, que quedan vivas para debatirse en el pleno

Publicado 29/01/2020 12:52:35 CET

TOLEDO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La mayoría del PSOE ha rechazado este miércoles las dos enmiendas que había presentado el PP al Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, ante las que Ciudadanos ha decidido abstenerse. Ahora, las enmiendas de los 'populares' deberán debatirse cuando el pleno de las Cortes regionales trate la aprobación de esta normativa.

Ha sido en el debate de enmiendas celebrado en el Parlamento regional en el marco de la Comisión de Desarrollo Sostenible donde el diputado del PP Juan Antonio Moreno ha indicado que aunque esta normativa se hacía "necesaria" y que comparte el "espíritu" del texto, las dos enmiendas que presenta su partido se basan en que, tal y como está redactada la norma, puede incurrir en una invasión competencial y ser causa de inconstitucionalidad.

En concreto, el PP sostiene que puede ser inconstitucional cuando se relaciona en el Anexo I aquellos proyectos que deben ser sometidos a evaluación ambiental ordinaria en cuanto a la evaluación de impacto ambiental de los mismos y que modifica los parámetros establecidos por la norma estatal en lo referido a proyectos de ingeniería hidráulica y gestión del agua.

Así, ha explicado que la Junta quiere modificar el volumen de agua movilizada poniendo 10 hectómetros cúbicos cuando la ley de Aguas estatal aprobada en 2013 prevé que ese volumen de agua sea de 100 hectómetros cúbicos; y que, en cuanto al volumen de agua trasvasada, el Gobierno especifica que supere el 1 por ciento y la ley estatal dice que tiene que superar el 5 por ciento.

No obstante, en su segundo turno de palabra, ha dicho que el PP no tiene inconveniente en que se realice un informe por parte de los técnicos que competa para tratar estas cuestiones y se ha mostrado abierto a cualquier informe que lo pueda aclarar porque, según ha dicho, no es una cuestión "de vital trascendencia".

"No tenemos claro quién es el órgano que tendrá que aclarar el expediente si alguien presenta un volumen superior a los 10 hectómetros cúbicos, o si alguien solicita una declaración de impacto ambiental por un volumen de agua trasvasada que supere el 1 por cien de dicho flujo ¿Será el Estado o la Junta de Comunidades?", se ha preguntado.

RECESO SIN ACUERDO

Ha sido en este momento cuando el diputado regional del PSOE Francisco Pérez Torrecilla ha pedido un receso de la comisión para intentar llegar a un acuerdo tras las palabras del PP que finalmente no ha llegado, puesto que los 'populares' han decidido mantener sus enmiendas al tener las mismas dudas jurídicas que en un principio.

Un receso en el que el PSOE ha hecho una propuesta de transacción para añadir a las dos enmiendas del PP con el texto: "Siempre en el marco delimitación del ámbito competencial de la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma", que finalmente no ha sido admitida por los 'populares'.

Es por ello que el diputado regional del PSOE ha mantenido el voto en contra de su partido a las enmiendas y ha defendido que el hecho de que este proyecto de ley solo haya recibido dos es indicativo de que el Gobierno regional ha enviado a las Cortes "un buen" proyecto de ley fruto de "un minucioso e impecable" proceso de tramitación.

Así, ha defendido --frente a las enmiendas del PP-- que la Constitución establece que el Estado tiene competencia exclusiva para dictar legislación básica sobre protección de medio ambiente sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección.

De su lado, el diputado regional de Ciudadanos Alejandro Ruiz ha señalado que su partido no va a tener "mucho que alegar" a esta Ley puesto que es "un corta y pega" de la normativa nacional, aunque ha lamentado que el Gobierno regional "se ponga medallas" porque existe un mandato por el cual se tenía que haber adaptado hace cuatro años.

Así, ha sostenido que aunque haya algunos "matices" y "algún tirón de orejas" hacia el Gobierno castellanomanchego por parte del Tribunal de Cuentas, no son cuestiones que hagan que Ciudadanos se pueda oponer a aprobar esta normativa.

"Nos abstendremos porque son enmiendas de tipo técnico", ha sostenido, para añadir que Cs no tiene nada que decir sobre las cantidades de agua a las que alude el PP y que serán los técnicos los que deberán pronunciarse y que la Junta sí tiene capacidad comptencial en esta materia.

VOTACIONES

Con todo, las enmiendas del PP han sido rechazadas con cuatro votos en contra de los socialistas, dos a favor de los 'populares' y la abstención de Cs. Además, se ha aprobado el texto del dictamen y la exposición de motivos de este Proyecto de Ley con los votos a favor del PSOE y las abstenciones de PP y Cs.

Asimismo, el PP ha señalado que mantiene sus enmiendas para que sean debatidas en el pleno de las Cortes en el que se tratará la aprobación de la Ley de Evaluación Ambiental y se ha decidido, por unanimidad de los tres grupos políticos, que Francisco Pérez Torrecillas sea ponente del dictamen.