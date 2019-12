Rechazadas sendas peticiones de PP y Cs que piden ayudas a la formación de autónomos y reformar las subvenciones

Publicado 12/12/2019 16:29:32 CET

Las Cortes de Castilla-La Mancha han rechazado este jueves sendas peticiones del Grupo Parlamentario Popular y el Grupo de Ciudadanos que pedían, entre otras cosas, crear una línea de ayudas a la formación de autónomos o mantener la tarifa plana durante dos años --PP-- o reformar las subvenciones y realizar un estudio para conocer las razones por las cuales los autónomos no solicitan ayudas --Cs--.

Así, la resolución presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que también pedía presentar en Mesa del Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para que "los autónomos sólo paguen de cuota por lo que ingresan", ha quedado rechazada con los votos en contra de PSOE y la abstención de los 'populares'.

También la resolución del PP, que reclamaba además bonificar la tarifa para jóvenes y mujeres o ejecutar las partidas de los presupuestos 2020 para incentivar el emprendimiento, ha quedado rechazada por el voto en contra de los socialistas y a abstención de PP. Por su parte, sí ha quedado aprobada la resolución del PSOE que instaba, entre otras, a crear un eje específico de autoempleo dentro del Pacto por el Crecimiento o seguir facilitando el apoyo integral a los autónomos de la región.

La diputada regional 'popular' Gema Guerrero ha sido la encargada de debatir sobre medidas a adoptar en la región de cara a favorecer a los autónomos y ha instado al Ejecutivo regional a destinar parte del dinero del Plan de Empleo a autónomos y emprendedores "para contratación temporal".

Durante el debate, Guerrero ha explicado que habría que ejecutar "íntegramente" las partidas presupuestarias para impulsar la actividad empresarial a lo que seguidamente ha criticado que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, solo ha hecho al respecto "anuncios y titulares".

"En este año de ralentización del empleo autónomo se hace necesario mejorar las condiciones", ha dicho porque a su juicio "se creará riqueza, se fijará población y se creará empleo". Sobre datos, ha dado a conocer que a fecha de 30 de septiembre "hay 544 trabajadores menos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) con respecto a 2018, el 38,5 por ciento no quiere subir su base de cotización porque no tienen ingresos suficientes y el 80 por ciento tiene poca o ninguna confianza en recibir prestación por cese de negocio".

Por ello, ha dicho que el Partido Popular propone elaborar una estrategia de políticas que "ayuden" a autónomos con líneas que pasan por "incluir medidas en los presupuestos" que pasen por incapacidad temporal, tarifa plana que se aumente a los 24 meses o a los 30 meses en los municipios pequeños o reducir la cuota para los jóvenes o las mujeres que deseen emprender, ya que estos últimos son "los colectivos más afectados".

Asimismo, ha pedido al Gobierno regional que se den ayudas también a la formación porque "cuánta mejor formación, más posibilidades de un negocio próspero". Y además, en este sentido, ha añadido que su grupo ya presentó enmiendas a los presupuestos a este respecto y el Gobierno "pasó el rodillo".

Por último, Guerrero ha reflexionado sobre la "urgencia" del Ejecutivo de Emiliano García-Page de hacer "todos los esfuerzos" para "reducir burocracia y trabas administrativas y bajar impuestos" porque la región, según la diputada del Grupo Popular, "no puede permitirse que otras comunidades tengan mejores condiciones".

En el turno de réplica, Gema Guerrero ha criticado que Ciudadanos diga que el PP solo se limita a pedir subvenciones, a lo que ha alegado que lo que piden es "que al autónomo se le resuelvan los problemas". "Necesitan información", ha afirmado al tiempo que señalaba que lo que ha sido es "valiente" pidiendo que gran parte del dinero "lo tienen que poner en mano de autónomos y no en el Plan de Empleo".

Y al PSOE le ha recordado que el Gobierno "no ejecuta el Plan Adelante, que está solo al 30 por ciento de ejecución", además de que el índice de confianza empresarial "ha caído" en parte porque a muchas personas "les desborda la burocracia para darse de alta" en el RETA.

CS Y "EL BAZAR DE SUBVENCIONES"

El diputado de Ciudadanos, David Muñoz, ha incidido en que los autónomos no quieren subvenciones sino una cuota más justa y equilibrada y pagar menos impuestos, destacando los "complicados trámites administrativos" a los que deben hacer frente, según los datos de la Encuesta Nacional de Autónomos.

Dicho esto, Muñoz se ha preguntado si desde el Gobierno están "dispuestos a hacer algo valiente para resolver los problemas de los autónomos" con "auténticas reformas", convencido de que los autónomos deben estar "hartos de escuchar a los políticos". En cuanto a las subvenciones que solicita el PP para este colectivo, las ha considerado "parches".

La formación naranja ha solicitado que las Cortes presenten en Mesa del Congreso de los Diputados de una Proposición de Ley para que "los autónomos sólo paguen de cuota por lo que ingresan, se amplíe la tarifa plana para mujeres y jóvenes y autónomos de la España vaciada, se reduzcan los impuestos que pagan y no tengan que pagar el IVA hasta que no cobren sus facturas". "Sean ustedes valientes y así dejamos que esto siga siendo un bazar de subvenciones", ha especificado.

PSOE: MEDIDAS QUE DAN RESULTADO

Desde el PSOE, el parlamentario Antonio Sánchez ha comenzado su alocución admitiendo que hay que seguir trabajando por los autónomos y hacer "más esfuerzos", ha defendido que la Dirección General de Autónomos "no es una cuestión baladí" y ha precisado que las medidas encaminadas al trabajo de los autónomos "están dando resultado porque están hechas en base al diálogo" con ellos.

Sánchez ha criticado que Ciudadanos venga al pleno a decir que va a dar la solución a la situación de los autónomos, ya que "si somos sensatos tendremos que transmitir a la gente que no todo lo hecho ha sido mal y que hay cosas que se hacen bien". "El primero que dice de hacer esfuerzos soy yo", ha apuntado.

Al PP, aunque le ha reconocido que la confianza empresarial "ha caído un poco", la región sigue siendo líder, le ha pedido que "no haga demagogia con este tema", considerando que los 'populares' necesitan a los autónomos "más para teatralizar su discurso que ellos para abrir las persianas cada mañana".

FRANCO: "GOBERNAMOS PARA TODOS LOS AUTÓNOMOS"

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha coincidido con el socialista en que los debates sobre autónomos "se utilizan electoral y políticamente". Ha criticado que cuando el PP tiene la oportunidad de tomar medidas que afecten de lleno a este colectivo "no se toman" y a Ciudadanos le ha contestado que "no puede venir de puro", instando a todos a "dejar de manosear el tema" y a no "venir a tirar el trabajo por la tierra".

"Quienes gobernamos, gobernamos para todos los autónomos", ha continuado Franco, asegurando que las ayudas a los autónomos también son necesarias, y avanzando que el Plan de Autoempleo se pondrá en marcha "de forma inminente" con siete mesas de trabajo y 40 expertos que harán llegar sus demandas.

Se ha referido a la desburocratización abordada a través de la Dirección General de Autónomos, que ha permitido que más de 9.500 autónomos se hayan beneficiado de incentivos por valor de más de 25 millones de euros, y se espera llegar a 10.000 autónomos de aquí a final de año con una cuantía de 30 millones de euros.

Finalmente, ha confiado en que, cuando haya Gobierno en España, se podrán poner en marcha nuevas líneas de financiación para los autónomos y ha asegurado que "cuando Castilla-La Mancha reciba la financiación que se merece en todos los ámbitos" podrá "revisar" si puede complementar una competencia que es exclusivamente estatal.