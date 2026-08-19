Rechazo unánime en el pleno de Talavera a la planta de biometano a pesar de un tenso debate con acusaciones cruzadas

Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Talavera de la Reina. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha aprobado este miércoles, en pleno extraordinario, una moción de rechazo al proyecto de instalación de una planta de biometano en el entorno de la ciudad, con el voto favorables de todos los grupos municipales.

Una aprobación por unanimidad que se ha alcanzado a pesar del tenso debate con acusaciones cruzadas entre los grupo de Gobierno municipal, Partido Popular y Vox, y el Grupo Municipal Socialista en la oposición.

La moción, presentada por el Grupo Municipal Socialista, buscaba, en palabras de la concejal y ex alcaldesa Tita García Élez, "dar amparo jurídico también al propio ayuntamiento y a los vecinos, haciendo que haya una suspensión cautelar de esas licencias, mientras se hace la tramitación, en este caso, del Plan de Ordenación Municipal, que es la parte jurídica y técnica que se tiene que llevar a cabo para que estas plantas no se instalen".

En este sentido, la moción incluía el inicio de medidas para la modificación del Plan de Ordenación Municipal para regular el uso del suelo de la ciudad, incluyendo la prohibición de las industrias de producción de biogás; la suspensión de otorgamiento de licencias urbanísticas al proyecto, así como dar traslado a todos los interesados y administraciones afectadas.

La edil socialista apuntaba que con carácter previo a la celebración del pleno extraordinario, a petición de su grupo, se ha mantenido "una reunión con el resto de grupos políticos para intentar que haya ciertos temas, y este es uno de ellos, que se dejen aparte los colores políticos".

Además, ha adelantado la aceptación de cualquier enmienda de adición presentada por los otros grupos, ya que su "intención" ha sido "no cerrar puertas y que si los otros grupos quieren tambiñen incorporar, añadir algo, pues evidentemente que también por nuestra parte va a ser aceptado".

Por su parte, desde el Partido Popular, ha presentado, de forma conjunta con el Grupo Municipal Vox, una enmienda de adición, incluyendo un punto destinado a instar a la Junta a la modificación de la instrucción técnica que permite la instalación de plantas de biogás a una distancia inferior a los 5 kilómetros de las zonas urbanas, y la presentación de un recurso de alzada contra la autorización ambiental al proyecto de planta de biometano y fertilizante.

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Jesús García-Barroso, ha recordado que el Equipo de Gobierno Municipal ya había adoptado "la suspensión del otorgamiento de licencias, del artículo 130 del reglamento de planeamiento, para poder dar un tiempo mientras se inicia debidamente el expediente, que también se ha hecho, de modificación puntual del POM".

García-Barroso ha rechazado la responsabilidad del actual Ejecutivo en la concesión de permisos al proyecto, asegurando que se trata de "un problema heredado de la anterior legislatura" que se ha gestionado "con responsabilidad".

Según el portavoz municipal, la modificación puntual del Plan de Ordenamiento Municipal de 2021 facilitaba los usos de suelo "sin ningún tipo de limitaciones". "No damos marcha atrás", ha asegurado el concejal del PP sobre la aprobación inicial del proyecto, "sino que simplemente aplicamos la ley".

Asimismo, ha puesto énfasis en el recurso de alzada frente a los permisos de la Dirección General de Calidad Ambiental, señalando que "lesiona una serie de principios básicos, entre ellos la autonomía local y que lógicamente tiene que ser ese acuerdo revisado nuevamente a la luz de la nueva legislación ambiental".

VOX ACUSA AL PSOE DE "TAPAR SU RESPONSABILIDAD"

De su lado, el portavoz de Vox, David Moreno, ha considerado que el PSOE ha querido "tapar su responsabilidad", empezando por la propia exalcaldesa y ahora portavoz, Tita García, quien cuando ostentó el bastón de mando "lideró una modificación puntual del Plan de Ordenación para que se pudieran instalar en suelo rústico determinadas industrias y energías renovables como el biogás o el biometano".

Lo que quiere el PSOE es "un plan de biometanización para implantar entre 80 y 100 plantas de biometano en Castilla-La Mancha", con entre "siete y diez plantas" en la comarca de Talavera.

"El PSOE de Page ha generado un efecto llamada para que fondos de inversión planteen sus plantas de biometano en Castilla-La Mancha, y lo que ahora hace el PSOE en Talavera es empezar a generar un arma política con estas plantas", ha considerado.

Ha puesto el acento en la "alarma social" que a su juicio están generando desde el PSOE "en toda la región".

Como miembro del equipo de Gobierno, el portavoz de Vox ha recalcado que se retocará el POM para evitar que se instalen este tipo de plantas.

"Estamos ante un problema generado por el PSOE, con un plan de plantas en toda la región y que quiere traer proyectos a Talavera de la Reina", ha abundado. El PSOE "hace teatro e intenta engañar a la ciudadanía", ya que "facilitan su implantación y luego la impiden". "En Talavera se oponen, pero en el Gobierno regional, lo facilitan. Así es el PSOE", ha concluído Moreno.