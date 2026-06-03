Recomiendan el alejamiento de la zona oeste de Las Nieves en Nambroca por el incendio en Academia Infantería

Elevan a nivel 2 el incendio en la Academia de Infantería de Toledo - INFOCAM

TOLEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha ha declarado Situación Operativa 2 el incendio declarado en el campo de maniobras de la Academia de Infantería de Toledo por posible a afección por humo a núcleos de población.

Así, se recomienda el alejamiento de la zona oeste de la Urbanización Las Nieves en Nambroca debido a este incendio, en el que actualmente se encuentran trabajando seis medios aéreos, cinco medios terrestres y 35 efectivos de Brigadas Forestales y Agentes Medioambientales.

En la urbanización Las Nieves se encuentra el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, que se ha desplazado hasta el lugar para supervisar las labores de extinción, en las que participan además bomberos municipales y del Consorcio provincial.