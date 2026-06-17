Reconoce haber abusado de su hijastra en Ciudad Real y suma una tercera condena por agredir a otras dos menores

El acusado de abusar de su hijastra en Ciudad Real. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El acusado de abusar de su hijastra en la localidad ciudadrealeña de Argamasilla de Alba ha sumado este miércoles una tercera condena tras reconocer que abusó de la hija menor de su expareja, después de que ya haya sido condenado en dos ocasiones por abusar también de su hijastra mayor y de una amiga de ésta, todas menores de edad.

El procesado, que responde a las iniciales de M.S.V, y que está en prisión desde el año 2022 por las dos condenas anteriores, ha reconocido este miércoles en la Audiencia Provincial de Ciudad Real que abusó de la otra hija de su pareja, por lo que ha sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión, frente a los seis iniciales que pedía la Fiscalía.

Esta nueva condena se suma a los cuatro años de prisión a los que ya fue condenado en 2022 por abusar de una amiga de su otra hijastra, así como a los otros cinco por haber hecho lo propio con su hija mayor de su expareja, de manera que las penas de cárcel suman un total de 13 años y seis meses.

El acusado lleva cumpliendo condena desde el año 2022 en el Centro Penitenciario de Jaén, fecha en la que fue condenado por el primero de los tres juicios a los que se ha enfrentado, hasta la fecha, el individuo.

La abogada de la víctima, Concha Marín, en declaraciones a los medios de comunicación tras concluir el juicio, ha celebrado que el procesado haya reconocido los hechos para que la joven no haya tenido que volver a narrar los abusos que sufrió a manos de este hombre.

Según el escrito de la Fiscalía, los hechos del caso juzgado este miércoles se sucedieron desde el año 2018, cuando el acusado aprovechaba que se quedaba con la niña a solas para abusar de ella.

Tras la ruptura de la pareja, la menor no contó inicialmente lo ocurrido. Fue más adelante, durante un trayecto en coche, cuando una conversación llevó a la niña a revelar a su madre que también había sufrido presuntamente abusos, como ya habían denunciado su hermana mayor y una amiga de ésta. A raíz de este testimonio, la madre presentó una nueva denuncia.