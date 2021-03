El rector de la UAH pide explicaciones al ministro de Universidades sobre su decreto que elimina carreras de tres años

GUADALAJARA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Alcalá (UAH), José Vicente Saz, ha mostrado este miércoles su "sorpresa" ante el Real Decreto en el que trabaja el Ministro de Universidades que eliminará definitivamente las carreras universitarias de tres años y, especialmente, ante el hecho de que no se les haya argumentado el motivo. Aunque no se ha postulado ni en contra ni a favor, ha señalado que le gustaría que "alguien" les explicase las razones por las que el Ejecutivo quiere acometer dicha reforma.

"Me sorprende que el Ministerio que hace apenas un mes defendía con vehemencia los estudios de tres años haya cambiado de opinión ahora", ha señalado el rector en una visita a las obras del Campus Universitario de Guadalajara en la que, a preguntas de los medios, ha apuntado que solo han recibido un documento sobre cuyo fondo aún no se puede pronunciar porque apenas ha tenido tiempo de verlo.

En todo caso, Saz ha apuntado que a todos los rectores les ha sorprendido este "cambio brusco de vía" y necesitan que el propio Ministerio de Universidades les explique cuál ha sido el motivo del mismo.

El rector de Alcalá desea saber por qué el ministerio que dirige Manuel Castells pretende llevar a cabo esta reforma y qué cambios va a suponer, pese a que en el caso concreto de la Universidad alcalaína no afecta a ninguna titulación porque no hay ningún grado de tres años. No obstante, ha indicado que estaban trabajando en ello y tenían proyectos bastante avanzados que han tenido que paralizar.

"Teníamos una idea de cómo iba a funcionar el sistema y ahora, si esto desaparece, nos cambian el horizonte", ha subrayado insistiendo en que, hoy por hoy aún no saben tampoco cómo se quiere sustituir. "No me atrevo a decir nada más porque tal vez haya algún mecanismo para adaptar esto", ha concluido.